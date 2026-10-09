Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 09/10/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Trong tuần mới (12 đến 18/10/2026), việc tìm kiếm tài lộc của tuổi Mùi không quá khó khăn, thậm chí có thể nói là bản mệnh khá may mắn trong việc kiếm tiền. Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió. Hãy chớp cơ hội này mà thu lợi về tay.

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những thế, tuổi Mùi còn được cát thần hỗ trợ không ít ở phương diện sự nghiệp, nhờ thế mà vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Trong ngày mới này dù có gặp phải khó khăn thì cũng đều có thể thuận lợi hóa giải nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy đường tình duyên vượng sắc, bản mệnh được nửa kia quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Con giáp tuổi Tuất

Trong tuần mới (12 đến 18/10/2026), Tam Hợp cục, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Nhờ vậy, bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi cần.

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn còn đến với con giáp này trong chuyện tiền bạc, bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song người tuổi Tuất vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Ngũ hành tương sinh nên càng thúc đẩy chuyện tình cảm thêm khởi sắc, các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau.

Con giáp tuổi Hợi

Trong tuần mới (12 đến 18/10/2026), mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. 

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

May mắn chuyện tình cảm đang diễn ra bình ổn trong thời điểm này. Con giáp này nên lắng nghe trái tim mình để không lỡ nhịp với người mình yêu. Hãy bật đèn xanh để người ấy biết rằng mình cũng quan tâm đến đối phương chứ đừng chỉ đơn giản là lẳng lặng đón nhận tình cảm của người ta.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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