Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 08/10/2026 16:28

Từ 15h ngày 8/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó xăng E10 RON95 tăng hơn 1.000 đồng/lít; riêng dầu diesel giảm 589 đồng/lít.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức 28.254 đồng/lít.

Trái chiều với giá xăng, dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống còn 29.128 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức 21.092 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 1-7/10, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều. Giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 bình quân ở mức 147,668 USD/thùng, tăng 4,8% so với kỳ trước.

Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III đạt bình quân 154,018 USD/thùng, tăng 4,6%. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 2,21%, còn 163,306 USD/thùng; dầu mazut tăng 3,82%, lên 720,164 USD/tấn.

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít - Ảnh 1
Xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít. Ảnh: Báo Dân trí. 

Cơ quan quản lý cho biết thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố như đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng tại Trung Đông gia tăng và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến các cơ sở năng lượng.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut; trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Đồng thời, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng. Nguồn quỹ hiện được hình thành từ khoản ngân sách nhà nước tạm ứng.

Bộ Công Thương cho biết các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Theo lộ trình đang áp dụng, xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, được Nhà nước công bố giá cơ sở thay cho xăng RON95-III. Xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn và lưu hành đến hết năm 2030.

Theo thông tin báo Dân trí, liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá dầu thô thế giới tăng khi thị trường lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,28 USD, tương đương 2,28%, lên 102,28 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,66 USD, tương đương 1,88%, lên 89,94 USD/thùng, theo Reuters.

Trước đó, giá dầu giảm trong phiên 7/10 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thống nhất đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường và ưu tiên nguồn cung dầu diesel. Động thái này nhằm giúp các nước ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng nguồn cung bị gián đoạn do xung đột với Iran.

Tuy nhiên, lo ngại về vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đang gia tăng. Trước khi xung đột xảy ra, tuyến đường này vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu.

Trong tuần trước, số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu qua eo biển Hormuz lên mức cao nhất kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh đang tăng xuất khẩu, nhưng hoạt động vận chuyển phải đối mặt với chi phí và rủi ro lớn hơn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Giá xăng dầu bán lẻ sáng nay 1/10 tại hệ thống Petrolimex duy trì ổn định theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 24.9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng tăng xăng E10 RON95-III tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 31 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn