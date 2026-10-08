Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức 28.254 đồng/lít.

Theo thông tin báo Tiền Phong , chiều 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 1-7/10, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều. Giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 bình quân ở mức 147,668 USD/thùng, tăng 4,8% so với kỳ trước.

Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III đạt bình quân 154,018 USD/thùng, tăng 4,6%. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 2,21%, còn 163,306 USD/thùng; dầu mazut tăng 3,82%, lên 720,164 USD/tấn.

Xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít. Ảnh: Báo Dân trí.

Cơ quan quản lý cho biết thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố như đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng tại Trung Đông gia tăng và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến các cơ sở năng lượng.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut; trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Đồng thời, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng. Nguồn quỹ hiện được hình thành từ khoản ngân sách nhà nước tạm ứng.

Bộ Công Thương cho biết các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Theo lộ trình đang áp dụng, xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, được Nhà nước công bố giá cơ sở thay cho xăng RON95-III. Xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn và lưu hành đến hết năm 2030.

Theo thông tin báo Dân trí, liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá dầu thô thế giới tăng khi thị trường lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,28 USD, tương đương 2,28%, lên 102,28 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,66 USD, tương đương 1,88%, lên 89,94 USD/thùng, theo Reuters.

Trước đó, giá dầu giảm trong phiên 7/10 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thống nhất đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường và ưu tiên nguồn cung dầu diesel. Động thái này nhằm giúp các nước ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng nguồn cung bị gián đoạn do xung đột với Iran.

Tuy nhiên, lo ngại về vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đang gia tăng. Trước khi xung đột xảy ra, tuyến đường này vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu.

Trong tuần trước, số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu qua eo biển Hormuz lên mức cao nhất kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh đang tăng xuất khẩu, nhưng hoạt động vận chuyển phải đối mặt với chi phí và rủi ro lớn hơn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.