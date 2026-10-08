'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Cả hai bộ phim đều lấy bối cảnh Bắc Kinh và khai thác môi trường công sở. Nữ chính trong mỗi tác phẩm đều bắt đầu hành trình trưởng thành khi bước vào nơi làm việc, đối mặt với những áp lực, cạnh tranh và thử thách mới. Trong khi đó, nam chính đều là những người có năng lực, kinh nghiệm và vị trí nhất định, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nữ chính.

“Không Thể Thay Thế” do Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đóng chính đang nhận được sự quan tâm từ khán giả sau khi lên sóng. Bộ phim từng vươn lên vị trí Top 1 Netflix Việt Nam, đồng thời tạo nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tác phẩm liên tục được đặt lên bàn cân với “Đầu Xuân Tươi Sáng” bởi có nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh và cách xây dựng nhân vật.

Những điểm tương đồng này khiến “Không Thể Thay Thế” được khán giả ví như “Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản 2.0”. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ, hai bộ phim lại lựa chọn hướng khai thác khá khác biệt.

“Đầu Xuân Tươi Sáng” tập trung nhiều vào chuyện tình cảm giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, trong khi “Không Thể Thay Thế” dành nhiều thời lượng hơn cho sự nghiệp, những cuộc đấu trí nơi công sở và quá trình nữ chính khẳng định năng lực.

Triệu Kim Mạch đảm nhận vai Từ Trì, một cô gái được xây dựng theo hình tượng “hắc liên hoa”. Nhân vật có tính cách chủ động, quyết đoán và không hoàn toàn phụ thuộc vào tuyến tình cảm. Hành trình phát triển sự nghiệp của Từ Trì trở thành một trong những điểm đáng chú ý, đặc biệt khi cô liên tục phải đối mặt với cạnh tranh và áp lực trong môi trường doanh nghiệp.

Trong khi đó, Ngụy Đại Huân vào vai Diệp Tín Chi, người sở hữu khả năng tính toán và xử lý vấn đề sắc bén. So với Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên trong “Đầu Xuân Tươi Sáng”, Diệp Tín Chi có thể chưa tạo được hình tượng nam chính kiểu tổng tài rõ nét bằng. Bù lại, nhân vật được khai thác sâu hơn ở khả năng đấu trí và giải quyết các vấn đề trong công việc.

Sự khác biệt này tạo nên màu sắc riêng cho hai tác phẩm. “Đầu Xuân Tươi Sáng” phù hợp với khán giả yêu thích ngôn tình và những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, trong khi “Không Thể Thay Thế” có lợi thế với nhóm người xem quan tâm đến đề tài công sở, nhịp phim nhanh và hành trình phát triển sự nghiệp.

Dù đang có khởi đầu thuận lợi, vẫn còn quá sớm để khẳng định “Không Thể Thay Thế” có thể vượt qua sức hút của “Đầu Xuân Tươi Sáng” về đường dài. Tuy nhiên, thành tích trên các nền tảng trực tuyến cùng những phản hồi tích cực cho thấy bộ phim đang từng bước thoát khỏi cái bóng của tác phẩm được đặt cạnh để tạo dấu ấn riêng.