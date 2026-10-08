Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sau bộ phim này, Ngô Kỳ Long không còn xuất hiện thường xuyên trước ống kính mà dần chuyển trọng tâm sang những hoạt động phía sau ngành giải trí . Tuy nhiên, phát ngôn “không đóng phim nữa” không đồng nghĩa anh chính thức giải nghệ hoàn toàn.

Ngô Kỳ Long mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi trực tiếp xác nhận không còn đóng phim. Trên tài khoản Douyin cá nhân, khi một khán giả hỏi lý do thời gian gần đây anh không xuất hiện trong các dự án mới, nam diễn viên trả lời ngắn gọn rằng anh đã không còn đóng phim nữa. Tác phẩm gần nhất của anh là “Nữ Hoàng Mặc Cả”, lên sóng năm 2021, đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn.

Trong những chia sẻ gần đây, Ngô Kỳ Long vẫn cho thấy sự gắn bó với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc . Khi người hâm mộ đề cập đến việc tổ chức concert, anh phản hồi tích cực và tiết lộ đang có kế hoạch thực hiện một chương trình riêng.

“Bộ Bộ Kinh Tâm” cũng là tác phẩm đưa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đến với nhau. Từ bạn diễn, cả hai tiến tới hôn nhân vào năm 2015 và có một con trai.

Ngoài “Bộ Bộ Kinh Tâm”, Ngô Kỳ Long từng tham gia nhiều tác phẩm như “Hiệp Nữ Phá Thiên Quan”, “Tân Bạch Phát Ma Nữ Truyện” và “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”. Bên cạnh diễn xuất, anh cũng từng có thời gian hoạt động với cường độ cao trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất.

Trong video mới trên Douyin, nam diễn viên tự nhận mình là “người mới” trên nền tảng này và hài hước nhắc đến việc đã bị lão thị. Hình ảnh Ngô Kỳ Long đeo kính, trực tiếp đọc bình luận và trò chuyện với người hâm mộ mang đến một hình ảnh gần gũi hơn so với vẻ ngoài của tài tử từng gây chú ý trên màn ảnh.

Ở tuổi 55, Ngô Kỳ Long cho biết anh thích dành thời gian đi đây đó, quan sát cuộc sống và tìm hiểu văn hóa ở nhiều nơi. Anh cũng tập trung hơn vào các công việc phía sau màn ảnh, từng đầu tư và thành lập những công ty hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, đồng thời mở rộng sang thị trường phim ngắn.

Năm 2026, nam diễn viên cùng ê-kíp được cho là tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến phim ngắn và nội dung giải trí. Vì vậy, quyết định ngừng đóng phim có thể được xem là bước chuyển hướng trong sự nghiệp thay vì lời chia tay hoàn toàn với ngành giải trí.

Với khán giả từng yêu mến Tứ gia, Ngô Kỳ Long có thể sẽ chưa trở lại màn ảnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể chờ đợi anh qua âm nhạc, các dự án sản xuất và những hoạt động mới phía sau ống kính.