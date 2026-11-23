Để đánh dấu cột mốc một thập kỷ bên nhau, cặp sao lựa chọn không gian bãi biển làm địa điểm tổ chức buổi lễ. Khu vực tiệc được trang trí cầu kỳ với cổng hoa tươi lớn, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Trước sự chứng kiến của người thân và các con, Chung Lệ Đề cùng chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tái hiện khoảnh khắc hạnh phúc như ngày đầu về chung một nhà.

Diễn viên Chung Lệ Đề và ông xã Trương Luân Thạc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một buổi tiệc lãng mạn bên bờ biển ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc trẻ trung.

Trong sự kiện, nữ diễn viên Mỹ nhân ngư diện chiếc váy trắng trễ vai, khéo léo tôn lên đường cong và vóc dáng thon gọn. Dù đã bước sang tuổi 56, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tự tin. Trương Luân Thạc cũng lựa chọn trang phục trắng đồng điệu với bà xã, tạo nên hình ảnh hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Hai con gái của Chung Lệ Đề là Trương Tư Tiệp và Trương Khải Lâm cũng có mặt để chúc mừng bố mẹ. Cả hai diện trang phục trắng ton-sur-ton, góp phần làm cho buổi lễ thêm ấm cúng. Trên mạng xã hội, diện mạo ngày càng trưởng thành của hai cô con gái cũng nhận được nhiều lời khen.

Chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày đặc biệt, Chung Lệ Đề viết: “Kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hãy tiếp tục cùng nhau đi khám phá thế giới tuyệt vời hơn nhé”. Lời nhắn ngắn gọn thể hiện mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người bạn đời trong chặng đường phía trước.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc gặp nhau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Nếu như yêu năm 2015. Sau khi công khai tình cảm, cả hai tiến tới hôn nhân vào tháng 11/2016. Mối quan hệ từng vấp phải không ít bàn tán bởi Chung Lệ Đề hơn chồng 12 tuổi và đã có ba con gái riêng.

Tuy nhiên, trong suốt 10 năm chung sống, Trương Luân Thạc luôn đồng hành, chăm sóc các con của vợ. Ba cô con gái sau đó cũng đổi sang họ Trương. Câu chuyện gia đình của cặp đôi dần nhận được sự quan tâm và thiện cảm từ công chúng.

Chung Lệ Đề là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí châu Á, có mẹ là người Việt Nam. Cô từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Mẹ kế, Thiên long bát bộ và Mỹ nhân ngư.