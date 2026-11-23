Nghe nhận xét này, Lâm Tâm Như tỏ ra vô cùng bất ngờ, liên tục phủ nhận việc mình đã ở độ tuổi tương tự. Nữ diễn viên còn giậm chân để thể hiện sự phản đối, đồng thời nhấn mạnh khi đó cô mới ngoài 40 tuổi. Biểu cảm tự nhiên cùng cách phản ứng có phần trẻ con của người đẹp khiến tình huống trở nên vui vẻ, mang lại tiếng cười cho những người xung quanh.

Theo nội dung đoạn video, khi Lâm Tâm Như đang chọn mua cam tại một khu chợ, người phụ nữ bán hàng bất ngờ dành lời khen cho nhan sắc của cô. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng khi người này cho rằng cả hai có độ tuổi không chênh lệch nhiều, đồng thời tiết lộ bản thân đã bước qua tuổi 50.

Đáng chú ý, khi thanh toán tiền mua cam, người bán hàng đề nghị làm tròn số tiền thành 50 tệ. Lâm Tâm Như lập tức bắt nhịp câu chuyện và đáp lại bằng câu nói dí dỏm: “Cứ tính 50 đi, tôi vẫn chưa đến 50 tuổi”. Màn đối đáp ngẫu hứng này khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời cho thấy sự gần gũi của nữ diễn viên trong những tình huống đời thường.

Thực tế, đoạn video được ghi hình từ năm 2023 và bất ngờ lan truyền trở lại vào ngày 18/11/2026. Lâm Tâm Như sinh năm 1976, vừa bước sang tuổi 50 trong năm nay. Vì vậy, phản ứng của cô trong video cần được đặt đúng vào thời điểm ghi hình, khi nữ diễn viên vẫn đang ở độ tuổi 40.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn Hạ Tử Vy trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, sau đó tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức với vai trò nhà sản xuất và đứng sau một số tác phẩm truyền hình đáng chú ý.

Năm 2016, Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa. Cặp đôi hiện có một con gái và duy trì cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Những năm gần đây, nữ diễn viên không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời chọn lọc các hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Khoảnh khắc đi chợ được chia sẻ trở lại một lần nữa khiến công chúng chú ý đến vẻ ngoài trẻ trung và tính cách hài hước của Lâm Tâm Như. Thay vì khó chịu khi bị nhận xét về tuổi tác, cô chọn cách đáp lại tự nhiên, biến tình huống bất ngờ thành một cuộc trò chuyện vui vẻ.