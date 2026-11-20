Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về việc chăm sóc ngoại hình và duy trì vẻ trẻ trung ở tuổi 46. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết chưa từng thực hiện các phương pháp thẩm mỹ, một phần vì bản thân khá lười, đồng thời không muốn mất thời gian cho những quy trình mà anh cảm thấy chưa cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi có sử dụng các biện pháp thẩm mỹ để giữ gìn diện mạo hay không, Hoắc Kiến Hoa vui vẻ phủ nhận. Nam diễn viên cho biết khi còn trẻ, anh từng quan tâm nhiều đến ngoại hình và thích chăm chút vẻ ngoài. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh đã thay đổi theo thời gian. Hiện tại, anh không còn quá chú trọng việc phải duy trì diện mạo như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, mà muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với Hoắc Kiến Hoa, tuổi tác là quy luật không thể tránh khỏi. Thay vì tìm cách níu giữ vẻ ngoài trẻ trung bằng những phương pháp can thiệp, anh lựa chọn chấp nhận những thay đổi mà thời gian mang lại. Quan điểm này nhận được sự quan tâm bởi nam diễn viên vốn được xem là một trong những mỹ nam nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Để duy trì trạng thái hiện tại, Hoắc Kiến Hoa chủ yếu chú trọng vận động và xây dựng thói quen sinh hoạt điều độ. Anh cho rằng tập luyện phù hợp với bản thân hơn những phương pháp thẩm mỹ. Nam diễn viên duy trì nếp sống khá giản dị, thường ngủ sớm và thức dậy từ sáng để vận động. Đây cũng là cách anh chăm sóc sức khỏe mà không cần quá cầu kỳ.

Bên cạnh thể chất, Hoắc Kiến Hoa còn đề cao việc giữ tinh thần trẻ trung. Anh thích tiếp xúc với những người trẻ, tìm hiểu suy nghĩ và xu hướng của thế hệ mới để cập nhật những thay đổi trong cuộc sống. Theo nam diễn viên, sự cởi mở và khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ giúp con người duy trì tâm thế tích cực khi bước qua từng giai đoạn tuổi tác. Những chia sẻ của Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng nhận được phản hồi từ khán giả. Nhiều người đồng tình với cách nhìn nhận nhẹ nhàng của anh, cho rằng chăm sóc ngoại hình nên xuất phát từ nhu cầu và lựa chọn cá nhân, thay vì trở thành áp lực phải giữ mãi vẻ thanh xuân. Ở tuổi 46, Hoắc Kiến Hoa vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên dường như đã có cách nhìn thoải mái hơn về diện mạo. Thay vì cố gắng chống lại dấu vết thời gian, anh chọn sống điều độ, chăm sóc bản thân và đón nhận tuổi tác một cách tự nhiên.

Hoắc Kiến Hoa thẳng thừng từ chối đóng phim của Lâm Tâm Như Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về khả năng hợp tác với bà xã Lâm Tâm Như trong các dự án phim ảnh.

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