Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị làm đạo diễn phim hành động, thử sức với đề tài quyền Anh

Hoắc Kiến Hoa vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Hoa Thiên Cốt và Hậu Cung Như Ý Truyện. Trong đó, vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt giúp anh củng cố hình tượng nam thần cổ trang, còn nhân vật Càn Long trong Hậu Cung Như Ý Truyện cho thấy khả năng thể hiện những nhân vật phức tạp, giằng xé giữa tình cảm và quyền lực.

Theo những thông tin được truyền thông đăng tải, ê-kíp thiết kế hành động từng tham gia bộ phim Châu Xử Trừ Tam Hại được cho là sẽ góp mặt trong dự án mới. Sự tham gia của đội ngũ này được kỳ vọng mang đến những cảnh chiến đấu chân thực, chú trọng kỹ thuật và sức nặng của các pha đối đầu. Tuy nhiên, lịch khai máy cũng như danh sách diễn viên hiện chưa được xác nhận rộng rãi.

Không chỉ gắn bó với dòng phim cổ trang, nam diễn viên còn mở rộng lựa chọn diễn xuất sang các tác phẩm hiện đại. Năm 2024, anh trở lại màn ảnh với Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Những năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa không xuất hiện quá dày đặc nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các dự án được lựa chọn.

Việc thử sức với phim hành động cũng có những điểm phù hợp với kinh nghiệm của Hoắc Kiến Hoa. Anh từng tham gia các phân cảnh võ thuật trong Quái Hiệp Nhất Chi Mai. Theo truyền thông Đài Loan, nam diễn viên còn có sở thích tập luyện quyền Anh ngoài đời. Những trải nghiệm này có thể hỗ trợ anh khi đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn và diễn viên, dù khả năng làm chủ một bộ phim vẫn cần được đánh giá qua thành phẩm thực tế.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Hoắc Kiến Hoa cũng nhận được sự quan tâm. Anh kết hôn với Lâm Tâm Như năm 2016 và có một con gái. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên hạn chế xuất hiện trước truyền thông, ưu tiên cuộc sống riêng tư và lựa chọn dự án phù hợp.

Theo truyền thông, Lâm Tâm Như nhiều khả năng không tham gia bộ phim mới do tác phẩm tập trung vào các nhân vật nam. Tuy nhiên, thông tin về dàn diễn viên vẫn cần chờ xác nhận chính thức.

Nếu dự án được triển khai, việc Hoắc Kiến Hoa lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn phim hành động sẽ mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp, đồng thời cho thấy mong muốn thử thách bản thân sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.