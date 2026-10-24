Phim cổ trang của Điền Hi Vi lập thành tích ấn tượng trên Netflix sau 3 ngày lên sóng

Bên cạnh vị trí trên bảng xếp hạng tuần, bộ phim còn đạt thứ hạng cao trong danh sách phim truyền hình toàn cầu theo ngày của Netflix. Tính đến ngày 21.10, tác phẩm xuất hiện trong top 10 tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tại Argentina. Đáng chú ý, Gả Kim Thoa từng dẫn đầu tại Thái Lan và Đài Loan, đồng thời ghi nhận thứ hạng tích cực ở Hong Kong, Singapore và Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng Netflix công bố ngày 21.10, Gả Kim Thoa đứng thứ 7 trong danh sách những bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu trong tuần từ ngày 12 đến 18.10. Tác phẩm ghi nhận 1,6 triệu lượt xem, tương đương 12,2 triệu giờ theo dõi, dù chỉ chính thức lên sóng từ ngày 16/10.

Tại thị trường Trung Quốc, bộ phim cũng có màn ra mắt khả quan. Sau 48 giờ phát sóng, tác phẩm vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất nền tảng trong năm 2026. Theo số liệu được Youku công bố, lượng xem tích lũy từ tài khoản hội viên trên phiên bản quốc tế cũng lập kỷ lục sau ba ngày phát hành.

Việc cung cấp phụ đề và lồng tiếng bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hàn và tiếng Nhật, được xem là yếu tố giúp phim tiếp cận khán giả ở nhiều thị trường. Thành tích của Gả Kim Thoa càng đáng chú ý khi tác phẩm phải cạnh tranh với các dự án quốc tế khác trên nền tảng phát trực tuyến.

Sức hút của bộ phim còn đến từ nội dung giàu kịch tính và màn thể hiện của Điền Hi Vi. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Dương Long, phim kể về một cô gái xuất thân thấp kém bị cuốn vào cuộc tráo đổi thân phận, phải thay người khác xuất giá vào gia tộc quyền quý và tìm cách thay đổi số phận.

Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng khác biệt về xuất thân, tính cách và số phận. Một người sắc sảo, kiên cường sau nhiều biến cố, trong khi người còn lại là tiểu thư quyền quý kiêu ngạo và tham vọng. Sự đối lập trong thần thái, ánh mắt và cách ứng xử của hai nhân vật trở thành điểm nhấn của tác phẩm.

Khác với hình tượng nữ chính thụ động thường thấy trong một số phim cổ trang tình cảm, Gả Kim Thoa xây dựng nhân vật nữ chủ động tìm kiếm cơ hội, sử dụng trí tuệ để vượt qua những âm mưu quyền lực. Nhịp phim nhanh cùng các tình tiết liên tục đảo chiều góp phần giữ chân khán giả.

Những thành tích ban đầu trên Netflix và Youku đang giúp Gả Kim Thoa trở thành một trong những tác phẩm cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ cuối năm 2026, đồng thời đưa tên tuổi Điền Hi Vi đến gần hơn với khán giả quốc tế.