Điền Hi Vi gây tranh cãi khi được tung hô là ngôi sao hàng đầu lứa tiểu hoa 95

Sao quốc tế 20/10/2026 12:37

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa vừa lên sóng đã giúp Điền Hi Vi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, nối dài thành tích của nữ diễn viên trong năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, việc cô liên tục được ca ngợi cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về diễn xuất và chiến lược truyền thông.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, Điền Hi Vi được ghi nhận là nữ diễn viên thuộc lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995 đầu tiên đạt mốc 10.000 điểm nhiệt trên cả ba nền tảng lớn trong cùng một năm, với các tác phẩm Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa.

Thành tích này khiến nhiều khán giả đánh giá cao sức hút của nữ diễn viên. Tuy nhiên, một số bài viết còn gọi cô là người dẫn đầu lứa tiểu hoa 95, thậm chí đặt cô bên cạnh Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư trong cuộc cạnh tranh vị trí ngôi sao nổi bật của thế hệ.

Điền Hi Vi gây tranh cãi khi được tung hô là ngôi sao hàng đầu lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 1

Những nhận định trên nhanh chóng gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đánh giá thứ hạng nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào chỉ số nhiệt của phim. Quan Hiểu Đồng cũng được nhắc đến trong cuộc thảo luận nhờ thành tích giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan năm 2017. Điều này cho thấy danh hiệu dẫn đầu một thế hệ vẫn phụ thuộc vào tiêu chí đánh giá và góc nhìn của công chúng.

Đáng chú ý, các video ca ngợi diễn xuất của Điền Hi Vi trong Gả Kim Thoa cũng được chia sẻ rộng rãi. Một số nội dung đặt nhân vật của cô cạnh Giang Ngọc Yến, vai phản diện nổi tiếng do Dương Tuyết thể hiện, để so sánh hai hình tượng ác nữ của hai thế hệ.

Điền Hi Vi gây tranh cãi khi được tung hô là ngôi sao hàng đầu lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 2

Tuy nhiên, cách so sánh này không nhận được sự đồng thuận. Diễn xuất của Điền Hi Vi trong phim vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ngay từ những ngày đầu phát sóng, một số bài viết và video đã chỉ ra hạn chế trong cách thể hiện nhân vật của nữ diễn viên. Trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin cho rằng một số nội dung phê bình bị báo cáo và biến mất, song những phản ánh này chưa đủ để xác nhận nguyên nhân cụ thể.

Sự đối lập giữa những lời khen dồn dập và phản ứng tiêu cực khiến chiến lược quảng bá dành cho Điền Hi Vi trở thành đề tài bàn luận. Công Ngọc Hàm, người đứng đầu công ty quản lý Hạo Hãn Tinh Duyên, cũng bị nhắc tên khi một số cư dân mạng nghi ngờ có chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao độ nhận diện cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, đây vẫn là những suy đoán trên mạng, chưa có bằng chứng xác thực chứng minh sự can thiệp có chủ đích.

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

Bộ phim cổ trang Trung Quốc Giá Kim Sai lên sóng CCTV-8 thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện tráo đổi thân phận, những màn đấu trí căng thẳng và sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc. Bên cạnh Điền Hi Vi đảm nhận hai vai diễn có tính cách đối lập, Trần Tử Hàm cũng gây chú ý với hình tượng người phụ nữ nhiều toan tính ở tuổi 51.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi chật vật tìm lại hào quang sau Trục Ngọc

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi chật vật tìm lại hào quang sau Trục Ngọc

'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lập thành tích ấn tượng sau những tập đầu lên sóng

'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lập thành tích ấn tượng sau những tập đầu lên sóng

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt

Phim 'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên gây phản ứng phân cực khi vừa ra mắt

Phim mới của Điền Hi Vi vừa lên sóng đã gây tranh luận, khán giả khen chê trái chiều

Phim mới của Điền Hi Vi vừa lên sóng đã gây tranh luận, khán giả khen chê trái chiều

TIN MỚI NHẤT

Hàng xóm dùng tay không đào bới đống đổ nát, cứu sống cậu bé 4 tuổi sau vụ cháy nhà

Hàng xóm dùng tay không đào bới đống đổ nát, cứu sống cậu bé 4 tuổi sau vụ cháy nhà

Video 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau sự nuông chiều như con đẻ của mẹ chồng và khoảnh khắc bàng hoàng của nàng dâu

Sự thật đằng sau sự nuông chiều như con đẻ của mẹ chồng và khoảnh khắc bàng hoàng của nàng dâu

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đang ngồi câu cá, người đàn ông 71 tuổi bất ngờ bị con cá sấu tấn công, kéo xuống nước

Đang ngồi câu cá, người đàn ông 71 tuổi bất ngờ bị con cá sấu tấn công, kéo xuống nước

Video 1 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người phụ nữ khi phát hiện chồng coi thường mình và màn đáp trả âm thầm

Phản ứng của người phụ nữ khi phát hiện chồng coi thường mình và màn đáp trả âm thầm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khát khao làm mẹ và sự thật đau đớn đằng sau mảnh giấy phẫu thuật của chồng

Nỗi lòng người vợ khát khao làm mẹ và sự thật đau đớn đằng sau mảnh giấy phẫu thuật của chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ đúng ngày 21/10/2026

3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ đúng ngày 21/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi

Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây bàn luận vì biểu cảm mệt mỏi khi livestream

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa gây bàn luận vì biểu cảm mệt mỏi khi livestream

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi