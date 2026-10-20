Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa vừa lên sóng đã giúp Điền Hi Vi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, nối dài thành tích của nữ diễn viên trong năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, việc cô liên tục được ca ngợi cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về diễn xuất và chiến lược truyền thông.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, Điền Hi Vi được ghi nhận là nữ diễn viên thuộc lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995 đầu tiên đạt mốc 10.000 điểm nhiệt trên cả ba nền tảng lớn trong cùng một năm, với các tác phẩm Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa. Thành tích này khiến nhiều khán giả đánh giá cao sức hút của nữ diễn viên. Tuy nhiên, một số bài viết còn gọi cô là người dẫn đầu lứa tiểu hoa 95, thậm chí đặt cô bên cạnh Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư trong cuộc cạnh tranh vị trí ngôi sao nổi bật của thế hệ.

Những nhận định trên nhanh chóng gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đánh giá thứ hạng nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào chỉ số nhiệt của phim. Quan Hiểu Đồng cũng được nhắc đến trong cuộc thảo luận nhờ thành tích giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan năm 2017. Điều này cho thấy danh hiệu dẫn đầu một thế hệ vẫn phụ thuộc vào tiêu chí đánh giá và góc nhìn của công chúng.

Đáng chú ý, các video ca ngợi diễn xuất của Điền Hi Vi trong Gả Kim Thoa cũng được chia sẻ rộng rãi. Một số nội dung đặt nhân vật của cô cạnh Giang Ngọc Yến, vai phản diện nổi tiếng do Dương Tuyết thể hiện, để so sánh hai hình tượng ác nữ của hai thế hệ. Tuy nhiên, cách so sánh này không nhận được sự đồng thuận. Diễn xuất của Điền Hi Vi trong phim vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ngay từ những ngày đầu phát sóng, một số bài viết và video đã chỉ ra hạn chế trong cách thể hiện nhân vật của nữ diễn viên. Trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin cho rằng một số nội dung phê bình bị báo cáo và biến mất, song những phản ánh này chưa đủ để xác nhận nguyên nhân cụ thể. Sự đối lập giữa những lời khen dồn dập và phản ứng tiêu cực khiến chiến lược quảng bá dành cho Điền Hi Vi trở thành đề tài bàn luận. Công Ngọc Hàm, người đứng đầu công ty quản lý Hạo Hãn Tinh Duyên, cũng bị nhắc tên khi một số cư dân mạng nghi ngờ có chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao độ nhận diện cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, đây vẫn là những suy đoán trên mạng, chưa có bằng chứng xác thực chứng minh sự can thiệp có chủ đích.

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi Bộ phim cổ trang Trung Quốc Giá Kim Sai lên sóng CCTV-8 thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện tráo đổi thân phận, những màn đấu trí căng thẳng và sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc. Bên cạnh Điền Hi Vi đảm nhận hai vai diễn có tính cách đối lập, Trần Tử Hàm cũng gây chú ý với hình tượng người phụ nữ nhiều toan tính ở tuổi 51.

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