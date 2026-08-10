Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi chật vật tìm lại hào quang sau Trục Ngọc

Trước Trục Ngọc, Trương Lăng Hách từng gây chú ý qua Thương lan quyết, Ninh an như mộng, Yêu em... nhưng chưa thực sự tạo được bước đột phá. Thành công của Trục Ngọc giúp nam diễn viên vươn lên nhóm lưu lượng hàng đầu, đồng thời khiến mọi dự án tiếp theo của anh được đặt dưới sự quan sát khắt khe hơn.

Sau thành công của Trục Ngọc, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bước vào giai đoạn sự nghiệp với kỳ vọng cao hơn từ khán giả. Tuy nhiên, những dự án sau đó cho thấy cả hai vẫn cần thêm những vai diễn đủ sức củng cố vị thế và chứng minh khả năng biến hóa.

Chưa đầy nửa năm sau Trục Ngọc, Trương Lăng Hách trở lại với Giây phút ấy vượt quá giới hạn. Phim được kỳ vọng nhờ nguyên tác nổi tiếng, mức đầu tư S+ và sự góp mặt của nam diễn viên. Tuy nhiên, ngay khi lên sóng, tác phẩm vấp phải nhiều tranh luận về hình ảnh mở đầu bị cho là có sử dụng AI, kỹ xảo và cách xử lý hình ảnh. Ê kíp sau đó lên tiếng xin lỗi và thay đổi phần mở đầu nhưng những phản ứng tiêu cực ban đầu vẫn ảnh hưởng đến bộ phim.

Trương Lăng Hách cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của anh chưa tạo được khác biệt so với các vai trước. Lớp trang điểm và hiệu ứng làm mịn da quá dày còn khiến nam diễn viên bị gắn với những biệt danh liên quan đến kem nền, làm lu mờ phần nào hình ảnh nhân vật.

Trong khi đó, Trục Ngọc lại là bước ngoặt đáng kể với Điền Hi Vi. Vai Phàn Trường Ngọc giúp nữ diễn viên thoát khỏi hình tượng đáng yêu, ngọt ngào quen thuộc để thử sức với một nhân vật mạnh mẽ, có cá tính.

Tuy nhiên, sau thành công này, Điền Hi Vi cũng đối mặt với bài toán mới. Bạn gái thiên tài bị khán giả phàn nàn về kịch bản đơn giản, tình tiết thiếu thuyết phục và cách xây dựng nhân vật. Vai Lâm Tri Hạ dù phù hợp với khí chất của cô nhưng lại khiến nữ diễn viên quay về hình tượng ngọt ngào từng quen thuộc.

Trục Ngọc đã mở ra cơ hội mới cho cả Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Nhưng để duy trì sức nóng, hai diễn viên cần những lựa chọn đủ khác biệt, thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng từ một tác phẩm từng thành công.