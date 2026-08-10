Bé trai 12 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải và điều kỳ diệu là cậu bé đã đứng dậy và tự bước đi

Đoạn clip thót tim cho thấy cậu học sinh bị kéo lê dưới những chiếc lốp xe khổng lồ trong khi chiếc xe đạp của em bị hất văng sang một bên. Cậu bé đã bị chiếc xe nhiều bánh khổng lồ kéo lê trên mặt đường nhựa. Thật kỳ diệu, bé không bị xe tải cán trúng và đã tự đứng dậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-12-tuoi-bi-keo-le-duoi-gam-xe-tai-va-ieu-ky-dieu-la-cau-be-a-ung-day-va-tu-buoc-i-766016.html