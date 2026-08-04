Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm

Sao quốc tế 04/08/2026 15:59

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những màn tương tác trong quá trình quảng bá bộ phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn.

 

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những màn tương tác trong quá trình quảng bá bộ phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn. Nhiều khoảnh khắc của cặp diễn viên nhanh chóng lan truyền trên Weibo, góp phần giúp tác phẩm duy trì sức nóng trong thời gian phát sóng.

Mới đây, Trương Lăng Hách đăng hai bài viết liên quan đến Vương Sở Nhiên trong cùng một ngày. Ở một bài đăng, nam diễn viên hưởng ứng nội dung của bạn diễn với dòng chia sẻ: "Lúc này cần ăn thêm một chút đồ ngọt, ôm Mộ Dung Thanh Dịch". Mộ Dung Thanh Dịch là nhân vật do anh thủ vai, còn Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Nhậm Tố Tố – nữ chính có chuyện tình nhiều biến động với nhân vật này.

Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm - Ảnh 1Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm - Ảnh 2

Những bài đăng được thực hiện đúng thời điểm bộ phim lên sóng, khiến từ khóa liên quan đến Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên nhanh chóng lọt danh sách thảo luận trên Weibo. Nhiều khán giả nhận xét cách hai diễn viên kết nối nội dung trên mạng xã hội với câu chuyện trong phim giúp hoạt động quảng bá trở nên gần gũi và thu hút hơn.

Trước đó, cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện giao lưu với người hâm mộ của đoàn phim ở Bắc Kinh. Trong chương trình, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên nắm tay khi bước lên sân khấu, tặng hoa cho nhau, đồng thời tái hiện một số phân cảnh đáng chú ý trong phim. Cặp đôi còn biểu diễn một đoạn tango và thực hiện cảnh bế xoay vòng, tạo nên nhiều khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm - Ảnh 3Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm - Ảnh 4

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là diễn viên Phó Tân Bác, người đóng vai anh trai của Mộ Dung Thanh Dịch, đã dùng điện thoại ghi lại phần tương tác của hai diễn viên chính. Hình ảnh này tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Dù vậy, phần lớn những khoảnh khắc kể trên đều diễn ra trong khuôn khổ hoạt động quảng bá chính thức của đoàn phim. Hiện Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về mối quan hệ ngoài công việc. Vì vậy, các tương tác của cả hai được xem là một phần của chiến dịch truyền thông nhằm tăng sức hút cho Giây phút ấy vượt quá giới hạn, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn.

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