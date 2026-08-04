Bé trai nghi bị bạo hành ở cơ sở giáo dục can thiệp 'chui' đã tử vong

Đời sống 04/08/2026 16:53

Sau gần 1 tháng cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, bé trai bị thương nặng sau buổi học tại cơ sở can thiệp đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, sáng 4/8, chị N.T.N.H. (22 tuổi, trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau thời gian điều trị tại bệnh viện, con trai chị là cháu L.T.G.B. (gần 3 tuổi) đã tử vong vào lúc 5h40 cùng ngày.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Bình xác nhận cháu B. đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. "Chúng tôi đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đang đưa cháu về quê lo hậu sự. Chiều nay, đại diện địa phương sẽ tới chia buồn, động viên gia đình cháu bé", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, do cháu B. chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình đưa bé đến một cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. quản lý tại phường Hải Bình để hỗ trợ điều trị.

Chiều 10/7, khi đón con, người mẹ phát hiện vùng mạn sườn phải của bé có vết bầm tím, kèm các biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.

 

Bé trai nghi bị bạo hành ở cơ sở giáo dục can thiệp 'chui' đã tử vong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở can thiệp, người mẹ đã gửi đơn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh.

 

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở giáo dục can thiệp nói trên tại phường Hải Bình chưa được cấp phép hoạt động.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã phối hợp với UBND phường Hải Bình tạm dừng hoạt động của cơ sở này.

Bé trai 6 tuổi chấn thương nặng vì chó thả rông nặng 20kg tấn công

Bé trai 6 tuổi chấn thương nặng vì chó thả rông nặng 20kg tấn công

Ngày 2/8, UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai) thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm con chó thả rông tấn công một bé trai 6 tuổi tại khu phố Bàu Trâm, đồng thời xác minh chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 37 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội