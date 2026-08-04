Sau gần 1 tháng cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, bé trai bị thương nặng sau buổi học tại cơ sở can thiệp đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, sáng 4/8, chị N.T.N.H. (22 tuổi, trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau thời gian điều trị tại bệnh viện, con trai chị là cháu L.T.G.B. (gần 3 tuổi) đã tử vong vào lúc 5h40 cùng ngày.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Bình xác nhận cháu B. đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. "Chúng tôi đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đang đưa cháu về quê lo hậu sự. Chiều nay, đại diện địa phương sẽ tới chia buồn, động viên gia đình cháu bé", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, do cháu B. chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình đưa bé đến một cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. quản lý tại phường Hải Bình để hỗ trợ điều trị.

Chiều 10/7, khi đón con, người mẹ phát hiện vùng mạn sườn phải của bé có vết bầm tím, kèm các biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở can thiệp, người mẹ đã gửi đơn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở giáo dục can thiệp nói trên tại phường Hải Bình chưa được cấp phép hoạt động.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã phối hợp với UBND phường Hải Bình tạm dừng hoạt động của cơ sở này.

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