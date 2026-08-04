Hà Nội: Phát hiện cửa hàng bán túi giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang trưng bày, kinh doanh 19 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... với giá niêm yết từ 2 đến 10 triệu đồng/sản phẩm.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Kim Liên, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tại cửa hàng, lực lượng chức năng thu giữ 19 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... được niêm yết với giá từ 2-10 triệu đồng/sản phẩm. Chủ cơ sở là L.K.H. và N.M.H. (cùng 22 tuổi).

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin VOV, qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2022, hai đối tượng đã thuê địa điểm kinh doanh; móc nối với nhiều cơ sở sản xuất đồ da trong nước, đồng thời sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, rao bán các sản phẩm gắn nhãn hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng giới thiệu sản phẩm được chế tác từ nguyên liệu chính hãng nhưng bán với giá chỉ bằng khoảng 1/10 đến 1/5 hàng thật nhằm thu hút khách hàng. Bước đầu xác định hoạt động này đã mang lại số tiền thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Khai thác dữ liệu điện tử thu giữ tại cửa hàng cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang lớn, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định một xưởng gia công tại phường Thanh Liệt, Hà Nội do L.M.Q. (37 tuổi) và Đ.T.T.D. (33 tuổi) quản lý.

Kiểm tra xưởng, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc, thiết bị cùng nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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