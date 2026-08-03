Cô gái trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, T. không liên lạc được với người thanh niên này.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 2/8, Công an xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú đối với V.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Công an xã Tân Thạnh tiếp nhận trình báo của chị P.T.K.A. (25 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc bị mất một két sắt tại nhà riêng. Bên trong có USD, đô la Singapore, tiền Việt Nam cùng nhiều trang sức bằng vàng 24K, 18K và 14K, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm việc với những người liên quan. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp Ban Nhân dân ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân rà soát địa bàn, vận động cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cô gái tên T. ở ấp Saintard, xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo báo Dân Việt, đến ngày 30/7, công an phát hiện két sắt bị mất trộm ở dưới sông khu vực phía sau nhà nạn nhân và toàn bộ số tài sản bên trong đã không còn.

Sau đó, V.T.M.T (gọi P.T.K.A là dì ruột) đến Công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi của mình.

T. khai nhận lấy số tài sản nói trên bán, đổi ra tiền mặt, sau đó chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Nhưng sau khi đã chuyển tiền thì không liên lạc được với thanh niên kia.

Nhận thấy đã bị lừa mất số tiền lớn nên T. đến Công an xã Tân Thạnh tự thú.

Hiện Công an xã Tân Thạnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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