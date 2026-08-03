Cần Thơ: Cháu gái trộm 1,1 tỷ đồng của dì, chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo

Đời sống 03/08/2026 10:00

Cô gái trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, T. không liên lạc được với người thanh niên này.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 2/8, Công an xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú đối với V.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Công an xã Tân Thạnh tiếp nhận trình báo của chị P.T.K.A. (25 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc bị mất một két sắt tại nhà riêng. Bên trong có USD, đô la Singapore, tiền Việt Nam cùng nhiều trang sức bằng vàng 24K, 18K và 14K, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm việc với những người liên quan. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp Ban Nhân dân ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân rà soát địa bàn, vận động cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cần Thơ: Cháu gái trộm 1,1 tỷ đồng của dì, chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo - Ảnh 1
Cô gái tên T. ở ấp Saintard, xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ trộm hơn 1 tỷ đồng của dì ruột chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo báo Dân Việt, đến ngày 30/7, công an phát hiện két sắt bị mất trộm ở dưới sông khu vực phía sau nhà nạn nhân và toàn bộ số tài sản bên trong đã không còn.

Sau đó, V.T.M.T (gọi P.T.K.A là dì ruột) đến Công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi của mình.

T. khai nhận lấy số tài sản nói trên bán, đổi ra tiền mặt, sau đó chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Nhưng sau khi đã chuyển tiền thì không liên lạc được với thanh niên kia.

Nhận thấy đã bị lừa mất số tiền lớn nên T. đến Công an xã Tân Thạnh tự thú.

Hiện Công an xã Tân Thạnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mặc blouse, giả 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng

Mặc blouse, giả 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng

Đối tượng Hoàng Trọng Nguyên, (SN 1988), quê Thái Nguyên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, ngày 25/7.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp tài sản đầu tư tiền ảo lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Cần Thơ: Cháu gái trộm 1,1 tỷ đồng của dì, chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo

Cần Thơ: Cháu gái trộm 1,1 tỷ đồng của dì, chuyển cho thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/8/2026, 3 con giáp chuyển mình hóa Rồng hóa Phượng, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng Phát Tài, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ, giàu có khó ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 3/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Loại cây "vứt đâu mọc đó" nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết

Loại cây "vứt đâu mọc đó" nhưng lại có nhiều công dụng mà ít người biết

Dinh dưỡng 6 giờ 24 phút trước
Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết

Quả roi vừa ngọt vừa thanh mát lại có 4 công dụng mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 23 giờ 24 phút trước
Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Rộ tin Huỳnh Tông Trạch có tình mới, chênh lệch 21 tuổi gây chú ý

Sao quốc tế 23 giờ 39 phút trước
Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Đời sống 23 giờ 43 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Sao quốc tế 23 giờ 51 phút trước
Top 4 loại quả chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng, bạn đã biết chưa?

Top 4 loại quả chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 23 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Top 4 loại quả chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng, bạn đã biết chưa?

Top 4 loại quả chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng, bạn đã biết chưa?

NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

Giá vàng hôm nay, ngày 3/8/2026: Thị trường biến động lạ

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

3 bé gái tử vong thương tâm do lũ cuốn ở Sơn La

3 bé gái tử vong thương tâm do lũ cuốn ở Sơn La

NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

NÓNG: Danh tính bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại

Giá vàng hôm nay, ngày 2/8/2026: Giảm sâu, người mua liên tục thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 2/8/2026: Giảm sâu, người mua liên tục thua lỗ

Nóng: Khởi tố vụ án 5 công nhân tử vong trong trại lợn ở Thanh Hóa

Nóng: Khởi tố vụ án 5 công nhân tử vong trong trại lợn ở Thanh Hóa