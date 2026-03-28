Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Huynh (22 tuổi, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an phường Phú Diễn, ngày 25/3, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.A. (trú tại xã Thanh Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, tối 22/3, anh A. đỗ chiếc Mercedes C200 (trị giá khoảng 600 triệu đồng) tại đường nội khu các trường văn hóa nghệ thuật thuộc phường Phú Diễn. Đến rạng sáng 23/3, chiếc xe bị kẻ gian lấy mất. Ngoài ô tô, nạn nhân còn bị mất toàn bộ giấy tờ cùng 2 giấy phép lái xe mô tô và ô tô mang tên mình.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra, truy xét. Đến chiều tối 25/3, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Huynh là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Nguyễn Văn Huynh và tang vật vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Huynh là người lang thang, không có nơi ở cố định. Trước đó, Huynh từng sống cùng anh P.V.A., một YouTuber, để tham gia “nhập vai” trong các video của người này.

Tại cơ quan công an, Huynh khai trong thời gian ở cùng đã lấy trộm chìa khóa phụ của chiếc Mercedes C200. Đầu tháng 1/2026, Huynh lên kế hoạch trộm xe.

Đêm 22/3, đối tượng đón xe ôm từ Vinhomes Ocean Park đến khu vực cổng nghĩa trang Mai Dịch, sau đó đi bộ đến ngõ 76 phố Mai Dịch để lấy xe. Sau khi trộm được ô tô, Huynh lái xe về cất giấu tại khu vực Vinhomes Ocean Park, ở tuyến đường mới làm giao với đường Đại Tây Dương.

