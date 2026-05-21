Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Đời sống 21/05/2026 16:02

Trong phiên điều hành giá xăng dầu ngày 21/5/2026, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng mạnh.

Theo thông tin báo VietNamNet, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 1.206 đồng/lít lên 23.340 đồng/lít.

Giá xăng RON95 tăng 1.471 đồng/lít, giá bán lên 25.549 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.535 đồng/lít, giá bán lên 28.761 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, giá bán lên 21.483 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo thông tin báo Lao Động, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 21/5/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 36.181 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.438 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 42.225 đồng/lít; Trung Quốc: 35.438 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.549 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.005 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.767 đồng/lít; Lào: 42.753 đồng/lít; Trung Quốc: 32.306 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.761 đồng/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, thống kê mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 5, nước ta đã nhập khẩu gần 199.000 tấn xăng dầu các loại, giá trị khoảng 299,8 triệu USD.

Lũy kế đến giữa tháng 5/2026, nước ta đã chi ra 4,55 tỷ USD để nhập khẩu gần 4,33 triệu tấn xăng dầu các loại.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng năng lượng này tăng mạnh 20,9% (tương đương tăng 0,75 triệu tấn), còn giá trị tăng tới 85,7% (tăng 2,1 tỷ USD).

Đáng chú ý, thị trường xăng dầu trong nước đang trong giai đoạn chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10.

Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10, ngừng bán xăng khoáng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, trong đó đề xuất về công thức tính giá cho loại xăng sinh học này.

Dự thảo cũng nêu rõ Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Bộ Công Thương cho rằng để xăng sinh học hấp dẫn hơn, cần tạo chênh lệch giá đủ lớn so với xăng khoáng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tâm lý người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

NÓNG: Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

