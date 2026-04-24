Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel 'bốc hơi' hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Đời sống 24/04/2026 09:57

Chỉ trong 3 ngày, giá xăng dầu trong nước đã có 2 phiên giảm liên tiếp, trong đó giá xăng giảm tổng cộng 760-880 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 4.350 đồng/lít kéo mặt bằng giá nhiên liệu trong nước xuống thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 23/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Giá xăng E5 RON 92 giảm tiếp 100 đồng/lít còn 21.830 đồng/lít và RON 95 giảm 160 đồng/lít còn 22.880 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm tiếp 1.160 đồng/lít còn 26.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/lít về 18.810 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel 'bốc hơi' hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Như trước đó báo Công an Nhân dân đưa tin, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 21/4/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 đồng /lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 46.124 đồng/lít; Trung Quốc: 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.042 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.494 đồng /lít; Lào: 56.403 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.856 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm liên tiếp, đặc biệt là giá dầu diesel giảm hơn 4.300 đồng/lít trong 3 ngày qua, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố chủ yếu là các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/4 và kỳ điều hành ngày 23/4 là 121,23 USD/thùng với xăng RON 92 (tăng 0,65 USD/thùng, tương đương tăng 0,54%).

Tương tự, xăng RON 95 là 126,43 USD/thùng (tăng 1,46 USD/thùng, tăng 1,17%); dầu diesel là 146,42 USD/thùng (giảm 5,83 USD/thùng, giảm 3,83%); dầu mazut là 609,02 USD/tấn (giảm 23,48 USD/tấn, giảm 3,71%).

Trước biến động giá xăng dầu thế giới và tỷ giá VND/USD, cùng các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương, cơ quan điều hành đã triển khai các quy định về tạm ứng, trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách nhà nước nhằm phục vụ công tác điều hành giá xăng dầu trong nước.

Kỳ điều hành ngày 23/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định 969, nhằm điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến thế giới, duy trì chênh lệch hợp lý giữa E5 RON 92 và RON 95 để khuyến khích nhiên liệu sinh học, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia thị trường.

Theo đó, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá. Cụ thể trích quỹ dầu mazut, dầu diesel 400 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 23/4/2026, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Giá xăng dầu giảm giá dầu diesel tin mới

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

