Giá xăng dầu hôm nay 16/4/2026: Dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít, xăng tăng nhẹ

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo thông tin báo Thanh Niên , Bộ Công thương đã công bố quyết định điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính bắt đầu áp dụng từ 0 giờ hôm nay 16/4. So với kỳ điều hành ngày 9/4, giá xăng tăng nhẹ, còn giá dầu tiếp tục đà giảm sâu.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít, giảm 1.928 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg.

Theo đó, giá xăng dầu hôm nay 16.4 trên thị trường phổ biến như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.592 đồng/lít, tăng 248 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.761 đồng/lít, tăng 218 đồng/lít.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm trong đêm 16/4/2026. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Theo báo Người Lao Động, trước đó, ngày 15/4, Bộ Công Thương thông báo về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Công văn 1088 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, cho biết ngày 12/4 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19 năm 2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6 năm nay.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo tới các thương nhân để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19 năm 2026, có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương từ 0 giờ ngày 16/4/2026.

Trước đó, tại kỳ họp báo thường kỳ ngày 9/4 của Bộ Công thương, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã lên tiếng giải thích vì sao quyết định điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào nửa đêm xuất phát từ yêu cầu bám sát diễn biến thị trường thế giới và bảo đảm hiệu lực áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống.

Cụ thể, liên Bộ Công thương - Tài chính ra quyết định điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm khi giá xăng dầu thế giới thường biến động liên tục và chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế nên việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu giá mới nhất, từ đó xác định mức giá cơ sở sát thực tế, hạn chế độ trễ chính sách.

Giá xăng dầu được điều chỉnh vào nửa đêm cũng là thời điểm phù hợp để triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm; hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá trước và sau điều chỉnh.

Bên cạnh đó, trong các kỳ điều hành "bất thường", thị trường xăng dầu thế giới biến động nhanh, việc liên Bộ Công thương - Tài chính lựa chọn thời điểm điều hành lúc nửa đêm nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát tác động lan tỏa của giá xăng dầu.