Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo thông tin báo Lao Động , kỳ điều hành này, ngày 8.4.2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26.3.2026 của Thủ tướng Chính phủ, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 757/QĐ-BCT ngày 8.4.2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít;

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Theo VNExpress, theo số liệu cập nhật ngày 8/4, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn phần lớn các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Singapore (70.328 đồng một lít), Lào (50.928 đồng), Campuchia (36.380 đồng) và Thái Lan (35.494 đồng). So với Trung Quốc (34.827 đồng), nơi giá bán được nhà nước khống chế, mức giá tại Việt Nam cũng thấp hơn.

Với dầu diesel, giá tại Việt Nam thấp hơn Singapore (86.985 đồng một lít), Lào (63.180 đồng) và Campuchia (54.044 đồng). Tuy nhiên, mức giá trong nước cao hơn Trung Quốc (31.733 đồng) và Thái Lan (40.817 đồng) - hai quốc gia có cơ chế can thiệp và trợ giá mạnh của Chính phủ.

Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang từ cuối tháng 2 gây hệ lụy lớn đến nguồn cung xăng dầu, khí toàn cầu. Quy mô và mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này vượt cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - từng làm đảo lộn nền kinh tế, thị trường năng lượng.

Diễn biến này kéo theo thị trường năng lượng trong nước biến động mạnh. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có 14 kỳ điều hành, có thời điểm giá xăng RON 95 gần chạm ngưỡng 40.000 đồng, dầu diesel 45.000 đồng một lít.

Tại họp báo Chính phủ cuối tuần trước, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cũng nhập khẩu 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với hàng tồn kho hiện tại (2,6-2,8 triệu m3), nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này, theo Thứ trưởng.

Để đảm bảo cung ứng xăng dầu trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề nghị các thương nhân đầu mối, phân phối tiếp tục đa dạng nguồn hàng, có kế hoạch nhập khẩu nhiên liệu tháng 5.