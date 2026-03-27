NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít

Đời sống 27/03/2026 05:15

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 26/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 24h cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định giảm 4.750 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 5.620 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.320 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.330 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 2.450 đồng/lít còn 35.440 đồng/lít, dầu hỏa giảm 970 đồng/lít còn 35.380 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.500 đồng/lít lên 21.740 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn. Trước đó, trong 8 kỳ điều hành giá gần đây, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã liên tiếp chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạ nhiệt đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 10 lần tăng, 7 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Việc giá xăng dầu giảm mạnh theo Quyết định 482 ngày 26/3 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các sắc thuế trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia (từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4).

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

NÓNG: Giá xăng dầu giảm tiếp, RON 95 giảm gần 6.000 đồng/lít - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Theo đề xuất, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) dự kiến giảm từ 2.000 đồng xuống 1.000 đồng/lít. Tương tự, thuế với dầu diesel cũng được đề xuất giảm một nửa, từ 1.000 đồng còn 500 đồng/lít. Đối với nhiên liệu bay, kiến nghị điều chỉnh mức thuế về 1.000 đồng/lít, thấp hơn 500 đồng so với mức hiện hành.

Thời gian áp dụng từ khi có nghị quyết đến hết 30/6. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ xem xét.

Nếu giảm theo phương án này, giá xăng bán lẻ (đã gồm tác động giảm thuế giá trị gia tăng) có thể giảm tương ứng khoảng 1.080 đồng/lít. Với dầu diesel và nhiên liệu bay, mức giảm dự kiến khoảng 540 đồng/lít.

Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới.

Từ đầu tháng 3, Chính phủ cũng đã giảm thuế nhập khẩu đối với xăng dầu về 0% đến hết tháng 4. Ước tính ngân sách giảm thu hơn 1.000 tỷ đồng.

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