Giải cứu nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên

Ngày 26/3, chỉ huy Trung tâm 114 Khánh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng của đơn vị vừa cứu sống một du khách nước ngoài bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 tổ chức cứu nạn bà K.B. (55 tuổi, quốc tịch Australia) gặp sự cố khi leo núi Cô Tiên.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về việc một nữ du khách nước ngoài bị kiệt sức trong quá trình leo núi, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) được lực lượng cứu hộ kịp thời - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn đã điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường. Sau hành trình tiếp cận khó khăn trên địa hình dốc cao, hiểm trở, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân lúc hơn 12h cùng ngày. Người này được sơ cứu ban đầu và đưa xuống núi bằng cáng chuyên dụng.

Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân xuống núi an toàn và bàn giao cho đơn vị cấp cứu 115 để tiếp tục chăm sóc y tế.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo, khi tham gia leo núi, du khách cần chuẩn bị thể lực tốt, mang theo đủ nước uống và trang bị cần thiết để tránh những sự cố đáng tiếc.

Đặc điểm nhận dạng người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè ở TP.HCM Trưa 26/3, Công an phường Tây Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên đường Dương Đức Hiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-cuu-nu-du-khach-bi-kiet-suc-khi-leo-nui-co-tien-756424.html