Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?

Sao quốc tế 20/05/2026 13:07

Bộ phim “Vũ lâm linh” do Dương Dương và Chương Nhược Nam đảm nhận vai chính hiện đang duy trì sức hút mạnh mẽ và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng về lượt xem tại Trung Quốc.

Gần đây, bộ phim “Vũ lâm linh” do Dương Dương và Chương Nhược Nam đảm nhận vai chính không chỉ khai thác tinh thần nghĩa hiệp giang hồ mà còn đan xen nhiều tuyến bí ẩn, giúp mạch truyện thêm kịch tính và hấp dẫn. Trong đó, nhân vật Triển Chiêu do Dương Dương thủ vai được xây dựng là một cao thủ võ lâm và có nhiều phân đoạn hành động.

Diễn xuất của Dương Dương nhận được nhiều lời khen, đặc biệt ở các cảnh võ thuật được thể hiện chân thật, mạnh mẽ và dứt khoát. Trong một phân cảnh, khi bọn ác nhân bắt dân thường làm con tin ép anh khuất phục, Dương Dương đã có màn giao đấu trên thuyền với loạt quyền cước linh hoạt, dứt khoát, đẹp mắt, khiến khán giả hết lời khen ngợi, thậm chí nhiều người còn gọi là “Triển Chiêu được trời chọn”.

Dương Dương năm ngoái tham gia phim “Phàm nhân tu tiên” cũng có nhiều cảnh võ thuật. Qua hậu trường có thể thấy hầu như phần lớn cảnh bay nhảy đều do anh tự thực hiện, không dùng diễn viên đóng thế.

Nhiều khán giả cũng khen Dương Dương từ nhỏ đã học múa nên có dáng người đẹp, cộng thêm có nhiều kinh nghiệm quay cảnh võ thuật nên động tác rất linh hoạt. Cũng vì thế mà nhiều kịch bản phim võ hiệp đã tìm đến anh, và hiện anh đang tham gia dự án phim “Bất nhượng giang sơn”.

Dù Dương Dương nhận được nhiều phản hồi tích cực trong phim “Vũ lâm linh”, nhưng vai Hoắc Linh Lung do Chương Nhược Nam đảm nhận lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân chủ yếu là do cô dùng giọng thật trong phim, nhưng cách nhấn nhá và giọng thoại lại mang hơi hướng hiện đại, thiếu chất cổ trang, khiến người xem đôi lúc bị tụt cảm xúc.

Ngoài ra, “Vũ lâm linh” là phim võ hiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Chương Nhược Nam. Dù đã dành 3 tháng tập luyện võ thuật trước khi quay, nhưng do lâu không vận động cường độ cao nên cơ bắp cô khó đáp ứng, khiến các cảnh đánh võ do cô tự thực hiện chưa đạt được độ mạnh cần thiết.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và lấy cảm hứng từ nhân vật Nam hiệp Triển Chiêu trong Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, phim cổ trang "Vũ lâm linh" lấy bối cảnh dưới thời Tống Nhân Tông. Triển Chiêu do Dương Dương thủ vai là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi tiếng chính trực, võ công cao cường. Sau khi nhận được mật thư do bằng hữu quá cố để lại, anh phát hiện chứng cứ liên quan đến âm mưu phản loạn của Tương Dương Vương và quyết định một mình đến Tương Châu điều tra.

Trên hành trình đầy nguy hiểm, Triển Chiêu liên tiếp bị truy sát từ cả triều đình lẫn giang hồ. Anh gặp tiểu thư Hoắc Linh Lung do Chương Nhược Nam đóng và Bạch Ngọc Đường do Phương Dật Luân thể hiện – nhân vật mang tính cách nửa chính nửa tà. Từ những con người xa lạ, cả ba dần hợp sức vì tinh thần hiệp nghĩa, cùng chống lại thế lực khổng lồ đứng sau âm mưu khuynh đảo triều đình.

Sau nhiều tranh luận trước giờ lên sóng, bộ phim cổ trang "Gia nghiệp" (42 tập) đang trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân được nhận xét có cú "lội ngược dòng" đáng chú ý khi liên tục ghi nhận thành tích khả quan chỉ sau một đêm phát sóng.

