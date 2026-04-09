Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Sao quốc tế 09/04/2026 16:35

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Dương Dương đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ với tạo hình bạch y đầy khí chất.

Mới đây, Dương Dương với bộ trang phục trắng tinh khôi kết hợp cùng kiểu tóc buộc gọn đơn giản đã tôn lên vẻ ngoài thư sinh, thanh thoát. Từng đường nét trên trang phục đều cho thấy sự chăm chút tỉ mỉ, từ chất liệu vải mềm mại đến các chi tiết thêu tinh tế, góp phần tạo nên tổng thể vừa tối giản nhưng vẫn đậm chất cổ phong.

Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, thần thái của nam diễn viên cũng là điểm nhấn đặc biệt. Với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng gương mặt góc cạnh, Dương Dương mang đến hình ảnh một “công tử cổ trang” vừa nho nhã, vừa toát lên khí chất cao quý. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một trong những tạo hình đẹp nhất của anh từ trước đến nay. 

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 1Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 2

Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh bạch y nhẹ nhàng, tạo hình khác của Dương Dương trong trang phục tối màu, đội nón rộng vành lại mang đến sắc thái hoàn toàn đối lập. Nếu như bạch y đại diện cho sự thanh khiết, cao quý, thì trang phục tối màu lại gợi cảm giác bí ẩn, từng trải. Chính sự tương phản này đã khiến khán giả càng thêm tò mò về nhân vật cũng như diễn biến câu chuyện.

Theo nhiều nguồn tin, trong quá trình ghi hình, Dương Dương còn gặp chấn thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục ở lại trường quay, thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến cho vai diễn. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm phần xót xa, đồng thời cũng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của anh trong dự án lần này.

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 3

Trước đó, Dương Dương từng gây chú ý khi xuất hiện tại buổi khai máy Triều Đại Hoàng Đế. Phim sở hữu cốt truyện quyền mưu đầy kịch tính. Nhân vật của Dương Dương lần này được dự báo sẽ có tâm lý phức tạp và những bước ngoặt phát triển đầy đột phá so với các vai diễn trước đây.  

 

Trong bối cảnh phim cổ trang đang cạnh tranh khốc liệt, việc đầu tư vào tạo hình và xây dựng nhân vật trở thành yếu tố then chốt giúp tác phẩm ghi dấu ấn. Sự xuất hiện của Dương Dương không chỉ giúp bộ phim thu hút sự quan tâm lớn mà còn mang đến niềm tin về chất lượng hình ảnh lẫn diễn xuất.

Dù phim chưa chính thức lên sóng, nhưng chỉ riêng những hình ảnh ban đầu cũng đủ để tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Với visual nổi bật cùng sự đầu tư nghiêm túc, màn tái xuất cổ trang của Dương Dương đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp của nam diễn viên.

 

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