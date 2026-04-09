TP.HCM: Hàng loạt học sinh nóng sốt bất thường, trường cấp tốc tạm dừng bán trú

Tin y tế 09/04/2026 14:03

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lãnh đạo UBND phường. Lực lượng y tế và chính quyền địa phương có mặt từ khoảng 8h sáng để hỗ trợ, theo dõi tình hình.

Theo thông tin báo Dân Trí, sau khi ghi nhận hàng loạt học sinh có biểu hiện nóng sốt, mệt mỏi, Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM) đã tạm dừng hoạt động bán trú từ ngày 9/4 để tiến hành khử khuẩn và chờ kết luận chuyên môn.

Theo thông tin từ nhà trường, ngay sau tiết học đầu tiên vào sáng 8/4, nhiều học sinh bất ngờ có biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt và nôn ói, được đưa xuống phòng y tế.

Các trường hợp này xuất hiện rải rác ở nhiều lớp thuộc khối 1, 2 và 3. Đến khoảng 8h45 phút (sau giờ ra chơi), số lượng học sinh xuống phòng y tế tăng lên.

Thống kê trong cả ngày 8/4, nhà trường ghi nhận khoảng 100 lượt học sinh thăm khám, trong đó hơn 40 em có biểu hiện sốt và mệt mỏi rõ rệt.

Nhà trường cho biết, những học sinh có nhiệt độ từ 37 độ C trở xuống được theo dõi và quay lại lớp học. Trong khi đó, các trường hợp sốt cao từ 38 đến 39 độ C được thông báo phụ huynh đón về để thăm khám tại cơ sở y tế.

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Học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Báo VnExpress. 

Một số học sinh đã được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra và sau đó được cho về. Ngoài triệu chứng sốt và mệt mỏi, một số ít trường hợp ghi nhận thêm biểu hiện tiêu chảy, nôn ói.

Trong bữa ăn trưa cùng ngày, những học sinh có dấu hiệu mệt được bố trí ăn cháo, nghỉ ngơi tại trường. Sau đó, đa số ổn định sức khỏe và tiếp tục học, chỉ ghi nhận một trường hợp mệt và nôn sau khi ăn.

Đáng chú ý, theo đại diện nhà trường, các biểu hiện bất thường xuất hiện từ đầu giờ sáng, khi học sinh chưa tham gia ăn uống tại trường.

Trả lời VnExpress sáng 9/4, ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Bình Quới, cho biết sơ bộ ghi nhận 41 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện. Đến nay, đa số đã được cho về nhà theo dõi.

Theo ông Vũ, khoảng 10h ngày 8/4, cán bộ phòng và y tế phường Bình Quới có mặt ở trường sau khi nhận tin báo. Lúc này chưa đến giờ ăn bán trú, có gần 10 học sinh biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, sau đó số lượng tăng dần. Y tế phường thăm khám và chuyển 4 em vào bệnh viện, còn lại phụ huynh chủ động đưa con đi điều trị.

"Không loại trừ nguy cơ ngộ độc thực phẩm nhưng còn phải xét đến các yếu tố khác như thức ăn học sinh mua ở ngoài, nguồn nước. Vì học sinh có biểu hiện khi chưa ăn cơm trưa", ông Vũ nói.

Theo ông, mẫu thức ăn bán trú ngày 7 và 8/4 đã được đưa đi xét nghiệm, dự kiến ngày 14/4 có kết quả. Trước mắt, phường yêu cầu trường dừng tổ chức ăn bán trú cho đến khi có kết luận.

Về phía trường Tiểu học Bình Quới Tây, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng, nói ngay tiết học đầu ngày 8/4 (khoảng 7h40), nhiều học sinh khối 1, 2, 3 xuống phòng y tế với các biểu hiện mệt mỏi, sốt. Ghi nhận cả ngày có hơn 100 lượt học sinh xuống khám, trong đó, hơn 40 em nôn ói, đau bụng.

"Học sinh có biểu từ đầu giờ sáng, khi chưa ăn uống bất kỳ thứ gì ở trường nên không thể nói bị ngộ độc sau khi ăn bán trú", bà Tiên lý giải.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 700 em đăng ký ăn bán trú.

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