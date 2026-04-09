Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/4/2026, 3 con giáp hoan hỉ vì nhiều tiền lắm của, Phúc Lộc căng tràn, sự nghiệp lên hương, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/4/2026, Thiên Ấn chiếu mệnh nên những bạn làm y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có một ngày bình yên, nhiều người may mắn hơn thì đạt được thành tích ngay trong ngày. Tuy nhiên làm việc phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, không được cáu gắt, cứng nhắc.

May mắn được Tam Hợp nâng đỡ nên tất cả các mối quan hệ của Sửu trong ngày đều tốt. Bạn sống biết điều, không để ai thiệt thân nên rất dễ thu hút được những người tốt bụng đến làm quen, hy vọng Sửu luôn phát huy được ưu điểm này.

Cục diện Thổ sinh Kim là điềm lành dự báo đường tài lộc nhiều may mắn. Đặc biệt là những người đang có ý định đề xuất được tăng lương hay lên vị trí mới. Tuổi này tự thân vận động bòn từng xu lẻ nhưng may mắn trời Phật đã nhìn thấy sự cố gắng của bạn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/4/2026, những mối quan hệ rất tích cực khi có Tam hội nâng đỡ người tuổi Mão. Vì thế, nếu gặp khó khăn trong việc đưa ra những quyết định trọng đại, đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ những ai mà bạn yêu quý và tin tưởng nhé.

Sức khỏe đã cải thiện hơn trước rất nhiều khi bạn làm theo những lời khuyên đúng đắn. Điều quan trọng là bạn đủ kiên nhẫn để vừa học hỏi vừa điều chỉnh cho phù hợp với thể trạng của mình.



Chính Ấn sẽ mang đến những nguồn năng lượng tích cực, khiến mọi nhu cầu của con giáp tuổi Mão đều được đáp ứng. Bạn có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng mà không cần phải có những lời chúc tụng của quá nhiều người.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/4/2026, nhờ Nhị Hợp chỉ đường, Tỵ ăn nên làm ra, mọi việc đều hanh thông trên cả mong đợi. Bạn sống có trách nhiệm, tinh thần làm việc nghiêm túc, tràn đầy năng lượng tích cực và luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới được giao trong công việc.

Thiên Tài cũng đem tới tin tốt cho đường tiền bạc của tuổi Tỵ. Bạn đang dần cắt giảm những chi tiêu không cần thiết và lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới. Bên cạnh đó, tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng là 2 khoản tiền dễ có nhất trong ngày này của Tỵ.



Nếu có ý định tỏ tình với ai đó thì hãy mạnh dạn thổ lộ ngay đi vì hôm nay bạn sẽ khá may mắn về tình duyên. Con giáp vui tính, hài hước này còn có thể thu hẹp khoảng cách trong quan hệ giao tiếp chỉ trong một thời gian ngắn.

