Đá bóng dưới thời tiết nắng nóng, một thiếu niên đột ngột ngất xỉu, vã mồ hôi, suy đa cơ quan. Bác sĩ chẩn đoán em bị sốc nhiệt, biến chứng nguy kịch.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 25/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiệt nguy kịch sau 3 tuần điều trị tích cực.

Cụ thể, em T.X.V (15 tuổi, ngụ TPHCM) như thường lệ ra sân đá bóng tại một câu lạc bộ địa phương. Trời nắng nóng gay gắt nhưng V. vẫn miệt mài tập luyện - thói quen mà em duy trì đều đặn mỗi ngày từ 17h đến 20h, cuối tuần tập thêm cả buổi sáng.

Trong lúc chơi bóng, V. than mệt rồi ngất xỉu, mồ hôi ướt đẫm. Em được đưa đến trạm y tế gần đó, chẩn đoán rối loạn tri giác chưa rõ nguyên nhân, cho thở oxy, truyền dịch rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, người bệnh trong tình trạng lơ mơ, sốt cao 40 độ C, môi khô, mắt trũng, thở nhanh, đầu chi tím tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp gần như không đo được.

Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp cho V, truyền dịch chống sốc, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, bù bicarbonate, điều chỉnh đường huyết, điện giải và chườm lạnh hạ thân nhiệt.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, lọc máu liên tục - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả xét nghiệm cho thấy V. bị tổn thương nghiêm trọng trên toàn cơ thể: lactate máu tăng cao 5,5 mmol/mL; men gan AST lên tới 1.052 đơn vị/L, ALT đạt 2.478 đơn vị/L. Chỉ số hủy cơ CK huyết thanh vượt 11.500 đơn vị/L, myoglobin máu gần 2.000 ng/L, myoglobin niệu vượt ngưỡng 12.000 ng/mL. Bệnh nhi còn bị tổn thương thận cấp và tổn thương tụy.

Ê-kíp phải truyền đến 12 lít dịch điện giải kết hợp thuốc vận mạch adrenalin mới cải thiện được huyết động, tuy nhiên bệnh nhi vẫn sốt liên tục 39-40 độ C, các chỉ số viêm tiếp tục tăng cao.

Trước diễn tiến xấu, các bác sĩ quyết định lọc máu liên tục, đồng thời dùng kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu, bổ sung N-acetyl cysteine, vitamin K1, calci và magne cho em V.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa hồi sức, tiêu hóa gan mật, thận và nội tiết, bệnh nhi dần hồi phục, được cai máy thở, tỉnh táo trở lại. Chức năng gan, thận, tụy của người bệnh đã trở về bình thường.

Bị rắn độc cắn khi đang ngủ, bé gái 6 tuổi liệt cơ toàn thân Bị rắn độc cắn trong lúc ngủ nhưng không được phát hiện kịp thời, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụp mi, khó thở, liệt cơ và phải hồi sức tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nien-15-tuoi-nguy-kich-sau-khi-choi-a-bong-duoi-nang-gat-760870.html