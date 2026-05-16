Hàng trăm học sinh tại 2 trường phổ thông dân tộc bán trú ở Làng Mô phải nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Tủa Sín Chải, vào khoảng 18h45 phút ngày 14/5, tại Trường PTDTBT THCS Làng Mô và Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô (tỉnh Lai Châu) phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Tính đến 21h cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em; trong đó có 35 học sinh của 2 trường nói trên có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Loại quả học sinh ăn - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; các trường học chủ động phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là xử trí các sự cố ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng quả lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên; khuyến cáo không ăn động vật hoang dã, thực vật lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Người dân khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

