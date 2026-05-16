NÓNG: Hơn 200 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn quả lạ màu đỏ

Sức khỏe 16/05/2026 16:11

Hàng trăm học sinh tại 2 trường phổ thông dân tộc bán trú ở Làng Mô phải nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND xã Tủa Sín Chải, vào khoảng 18h45 phút ngày 14/5, tại Trường PTDTBT THCS Làng Mô và Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô (tỉnh Lai Châu) phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Tính đến 21h cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em; trong đó có 35 học sinh của 2 trường nói trên có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi. 

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

NÓNG: Hơn 200 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn quả lạ màu đỏ - Ảnh 1
Loại quả học sinh ăn - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm; các trường học chủ động phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là xử trí các sự cố ngộ độc tập thể tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng quả lạ và các loài thực vật có độc tố tự nhiên; khuyến cáo không ăn động vật hoang dã, thực vật lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Người dân khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Người đàn ông Hà Nội mù mắt sau cú đánh pickleball trúng mặt

Người đàn ông Hà Nội mù mắt sau cú đánh pickleball trúng mặt

Ngày 14/5, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cảnh báo nhiều người bị chấn thương mắt, nguy cơ mù mắt do chơi pickleball.

Xem thêm
Từ khóa:   200 học sinh nghi ngộ độc ăn quả lạ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 33 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm