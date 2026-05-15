Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Ngày 14/5, từ khóa chủ đề “Bạch Lộc từng nói Vu Chính là ân nhân của mình” lọt top xu hướng trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc.

Bạch Lộc ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị vào tháng 5/2016, đến nay đã được 10 năm. Vì vậy, công chúng rất tò mò liệu nữ diễn viên có gia hạn hợp đồng hay không. Trong khi đó, tin đồn cô sẽ mở phòng làm việc riêng đang lan truyền trong giới giải trí.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Bạch Lộc từng chia sẻ về lần đầu gặp gỡ Vu Chính và được vị đạo diễn kiêm biên kịch này đề nghị ký hợp đồng chỉ sau cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng.

Theo lời kể của Bạch Lộc, thời điểm Vu Chính đang quay bộ phim “Truy tìm ký ức” ở Nam Kinh (2016), cô đã cùng quản lý đến khách sạn nơi đoàn phim nghỉ ngơi để gặp nam đạo diễn. Bạch Lộc cho biết đó không phải một buổi thử vai, mà chỉ là gặp mặt trò chuyện bình thường.

Nhưng chỉ sau 2 tiếng trò chuyện, Vu Chính đã đề nghị ký hợp đồng quản lý với Bạch Lộc, khiến cô rất bất ngờ.

Bạch Lộc từ nhỏ đã xem hết các tác phẩm do Vu Chính làm biên kịch như “Cung tỏa tâm ngọc”, “Cung 1-2-3”, “Mỹ nhân vô lệ” và rất ngưỡng mộ anh.

Nữ diễn viên miêu tả cảm giác lúc đó là “không thể tin nổi”. Cô không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay với đề nghị này.

Tuy nhiên, Bạch Lộc thừa nhận cô cũng thấy khá mông lung khi Vu Chính muốn ký hợp đồng với mình chỉ sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Thậm chí, lúc đó hai người không bàn bạc về điều kiện hợp đồng, bởi Bạch Lộc “chẳng kịp nghĩ đến chuyện đó”.

Mỹ nhân sinh năm 1994 cho biết, trước đó cô chủ yếu hoạt động với tư cách người mẫu ảnh, chưa từng nghĩ sẽ đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Bạch Lộc nhấn mạnh việc cô mang ơn Vu Chính: “Thầy ấy đã cho tôi cơ hội này, giúp tôi khai phá tiềm năng của bản thân. Thầy ấy chính là ân nhân của tôi”.

Ngoài ra, Bạch Lộc tiết lộ, Vu Chính có ấn tượng với cô vì thấy cô giống một diễn viên Hàn Quốc nào đó. Sau này, Bạch Lộc nhiều lần hỏi Vu Chính về lý do quyết định ký hợp đồng, anh chỉ đáp: “Vì tôi có mắt nhìn người”.