Phản ứng gây chú ý của Bạch Lộc khi được hỏi bí quyết giảm cân

Sao quốc tế 20/03/2026 10:15

Thông tin ngay lập tức khiến phòng livestream “bùng nổ”, hàng loạt khán giả bình luận xin “bí quyết giảm cân” của Bạch Lộc.

Mới đây, trong một buổi livestream, nữ diễn viên Bạch Lộc gây bất ngờ khi tiết lộ, do công việc quá bận rộn, chỉ trong vài ngày cô đã sụt 1,5kg. Thông tin ngay lập tức khiến phòng livestream “bùng nổ”, hàng loạt khán giả bình luận xin “bí quyết giảm cân”.

Nhưng Bạch Lộc không thuận thế tuyên truyền những kiểu giảm cân cấp tốc, mà nghiêm túc nói: “Đừng chỉ nhìn cân nặng, trạng thái khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và vui vẻ mới là quan trọng nhất”.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn cho biết, trước đó vì làm việc liên tục đến mức cơ thể suýt gặp vấn đề, hệ miễn dịch cũng bị rối loạn, nên đặc biệt nhắc mọi người đừng học theo kiểu giảm cân cấp tốc như cô.

Chia sẻ của Bạch Lộc gây bàn luận. Một bộ phận khán giả khen cô “tỉnh táo”, không gieo rắc lo âu ngoại hình cho mọi người. Những khán giả khác lo lắng cường độ làm việc của nữ diễn viên đang quá sức.

Nhưng theo truyền thông, câu chuyện của Bạch Lộc không chỉ đơn giản là chuyện cân nặng của một nữ diễn viên, mà còn phản ánh tiêu chuẩn sắc đẹp “phải gầy” nhiều tranh cãi trong giới giải trí.

Sự thẳng thắn của Bạch Lộc khiến khán giả đồng cảm vì đã hé lộ cái giá thật sự mà các ngôi sao, đặc biệt là nữ diễn viên, phải trả để duy trì hình ảnh hoàn hảo.

 

Theo thông tin được công bố mới đây, “Kháp phùng vũ liên thiên” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên.

