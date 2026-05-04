Cảnh báo: Bé trai 5 tuổi tử vong sau gần 4 tháng bị chó cắn, mèo cào

Sức khỏe 04/05/2026 16:41

Ngày 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ 2 nghi do mắc bệnh dại tại tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/5, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận bé trai Y.J.P.H.Đ. (5 tuổi, trú xã Krông Năng) bị tử vong nghi do bệnh dại. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong nghi do dại tại địa phương từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, ngày 30/4, cháu Đ. có các biểu hiện mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói, đau bụng. Ngày 2/5, trẻ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám, được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi co giật do sốt.

Đến ngày 3/5, bệnh nhi diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, được gia đình xin đưa về nhà và tử vong ngay sau đó.

Theo người nhà, gần 4 tháng trước khi nhập viện, cháu Đ. từng bị một con mèo cào vào cẳng tay phải. Con mèo sau đó đã được bán nên không thể theo dõi. Ngoài ra, khoảng 3 tháng trước, trẻ tiếp tục bị chó cắn trượt da vùng bụng, hiện con chó vẫn còn sống.

Cảnh báo: Bé trai 5 tuổi tử vong sau gần 4 tháng bị chó cắn, mèo cào - Ảnh 1
Cần đưa trẻ đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi ghi nhận ca tử vong nghi do dại, CDC Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị y tế tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh tiền sử phơi nhiễm và các yếu tố nguy cơ.

Cơ quan chức năng cũng triển khai các biện pháp xử lý tại khu vực cháu Đ. sinh sống, gồm tuyên truyền phòng chống bệnh dại, rà soát các trường hợp bị chó mèo cắn, cào và hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc gần.

CDC Đắk Lắk khuyến cáo khi bị chó hoặc mèo cắn, cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

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Sáng 28/4, Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân là anh L.V.N và anh P.V.L (cùng trú tại xã Tân An, Nghệ An) trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

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