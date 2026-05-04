Chung Hán Lương công khai ủng hộ Đường Yên bất ngờ 'gây bão' cõi mạng

Sao quốc tế 04/05/2026 17:02

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi tạo nên cơn sốt với Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương và Đường Yên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi có màn tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội.

Giữa thời điểm hai dự án mới là Mật ngữ ký và Tình yêu không có thần thoại lên sóng gần như cùng lúc, việc nam diễn viên công khai ủng hộ bạn diễn cũ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2026, Chung Hán Lương đăng tải bài viết quảng bá cho phim mới của Đường Yên với lời nhắn "luôn sẵn sàng chờ gọi", đồng thời trực tiếp gắn tên nữ diễn viên. Dù chỉ là một hành động đơn giản, cách thể hiện mang màu sắc "vai diễn hóa thân" đã nhanh chóng khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh luật sư Hà Dĩ Thâm năm nào. 

Không lâu sau đó, Đường Yên phản hồi bằng cách gọi lại Hà luật, cách xưng hô gắn liền với nhân vật kinh điển của Chung Hán Lương trong Bên nhau trọn đời. Chỉ một câu đáp, toàn bộ ký ức về cặp đôi Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh gần như được tái hiện.

Điểm đáng chú ý nằm ở bối cảnh cả hai nghệ sĩ đều đang có dự án mới lên sóng và vô tình rơi vào thế đối đầu trực tiếp. Mật ngữ ký do Chung Hán Lương đóng chính khai thác câu chuyện của một người phụ nữ tái thiết cuộc đời sau hôn nhân đổ vỡ, trong khi Tình yêu không có thần thoại của Đường Yên lại hướng đến hình mẫu phụ nữ đô thị độc lập, đặt trọng tâm vào sự lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm. Hai hướng khai thác khác nhau, nhưng cùng đặt trong bối cảnh đời sống hiện đại, khiến khán giả không tránh khỏi việc so sánh.

Trên thực tế, màn giao thoa này không đơn thuần là câu chuyện cảm xúc. Nó còn phản ánh cách các ê-kíp tận dụng yếu tố ký ức để tạo sức bật truyền thông trong bối cảnh thị trường phim truyền hình cạnh tranh gay gắt. Khi nội dung phim ngày càng khó tạo đột phá, chính những liên kết mang tính biểu tượng giữa các tác phẩm cũ và mới lại trở thành điểm nhấn thu hút người xem.

Tuy nhiên, trái với hiệu ứng tích cực từ câu chuyện bên lề, diễn biến thực tế của hai bộ phim lại cho thấy sự chênh lệch nhất định. Mật ngữ ký ghi nhận thành tích khả quan về mặt tỷ suất người xem, nhưng đồng thời vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, bị cho là thiếu logic và còn mang nặng mô-típ cũ. Trong khi đó, Tình yêu không có thần thoại có khởi đầu tương đối ấn tượng về mặt số liệu nhưng nhanh chóng giảm nhiệt, vướng tranh luận về cách xây dựng nhân vật và tạo hình.

Đặc biệt, hình ảnh của Đường Yên trong phim trở thành chủ đề bàn luận khi kiểu tóc ngắn bị đánh giá thiếu tự nhiên, phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem. Bên cạnh đó, cách thể hiện nhân vật nữ chính mang màu sắc mạnh mẽ nhưng chưa tạo được sự đồng cảm rộng rãi cũng khiến bộ phim gặp khó trong việc giữ chân khán giả.

Dù vậy, màn tương tác giữa hai diễn viên vẫn được xem là điểm sáng hiếm hoi, giúp kéo lại sự chú ý cho cả hai dự án. Không ít khán giả bày tỏ mong muốn Chung Hán Lương và Đường Yên có thể tái hợp trong một dự án mới thay vì chỉ "gặp lại" theo cách gián tiếp như hiện tại. 

