Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 60

Mới đây, Lý Nhược Đồng vừa tham gia một sự kiện ở Tô Châu, Trung Quốc.

Mới đây, Lý Nhược Đồng bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện trong đoạn video ghi lại chuyến du lịch tại Tô Châu.

Trong tạo hình sườn xám kết hợp kiểu tóc cổ điển, nữ diễn viên dạo bước giữa khung cảnh Giang Nam thơ mộng, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ trung.

Dù đã bước sang tuổi 60, “Tiểu Long Nữ” vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thần thái nhẹ nhàng. Không ít người qua đường thậm chí nhầm cô chỉ khoảng 40 tuổi.

Dòng trạng thái hài hước “Ai mà chẳng là mỹ nhân Giang Nam” của nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng bàn luận về bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô.

Theo chia sẻ, vẻ ngoài hiện tại của Lý Nhược Đồng không đến từ may mắn mà là kết quả của hơn 20 năm duy trì lối sống kỷ luật. Cô đều đặn tập luyện các bộ môn như yoga trên không, gập bụng với cường độ cao. Thú vị hơn, động lực bắt đầu của cô lại rất đời thường: muốn thoải mái ăn những món yêu thích như bánh mì hay socola mà không lo ảnh hưởng vóc dáng.

Không chỉ chăm chỉ vận động, nữ diễn viên còn áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Suốt gần 20 năm, cô nói không với nước ngọt có gas, ưu tiên nước lọc và nước mật ong, đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn một cách khoa học. Đặc biệt, Lý Nhược Đồng luôn đặt giấc ngủ lên hàng đầu, thậm chí từng chia sẻ có thể nhịn ăn nhưng không thể thiếu ngủ.

Tiết lộ số tiền loạt sao Trần Nghiên Hy, Lý Nhược Đồng nhận được khi bán hàng giả Mới đây, CCTV News đã khiến thương hiệu gắn mác Australia - Youthit - sụp đổ hoàn toàn. Địa chỉ nhà máy tại Melbourne mà hãng quảng bá thực chất chỉ là một gara sửa ô tô, trong khi một số sản phẩm lại được gia công trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nhuoc-ong-gay-bat-ngo-khi-khoe-co-bung-san-chac-o-tuoi-60-758900.html