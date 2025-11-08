Tuy nhiên, những hy sinh của Lý Nhược Đồng chỉ đổi lại được câu nói “không muốn kết hôn” của Quách Ứng Tuyền. Họ chia tay vào năm 2008, sau 10 năm gắn bó. Lý Nhược Đồng bị tổn thương nặng nề sau biến cố tình cảm này.

Là một trong những biểu tượng nhan sắc của ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn thập niên 1980-1990, còn được mệnh danh là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", Lý Nhược Đồng lại không trọn vẹn về đường tình cảm. Mối tình khắc cốt ghi tâm của cô là với doanh nhân Quách Ứng Tuyền. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 1998. Vì người yêu không thích Lý Nhược Đồng tiếp tục đóng phim, cô rút khỏi showbiz. Sau đó, do ông Quách gặp khó khăn tài chính, nữ diễn viên điên cuồng nhận lời đóng phim để cày tiền trả nợ cho bạn trai.

Mỹ nhân Thần điêu đại hiệp phát bệnh trầm cảm vào năm 2009. Cô mô tả giai đoạn đó là những ngày tệ nhất trong cuộc đời, giống như xác sống.

“Một tuần không ra khỏi nhà là chuyện bình thường. Ở nhà không đánh răng, không tắm, không chải tóc. Tôi không cảm thấy như vậy là bẩn. Tôi từng ăn một lèo hai chiếc bánh bông lan cuộn bơ, hơn 900 gram. Không phải vì ngon, mà chỉ là vô thức nhét từng miếng vào miệng. Cho đến khi dạ dày phản kháng, tôi lại vô thức nôn hết ra, rồi ngồi trước bồn cầu mà khóc”, Lý Nhược Đồng kể.

Nữ diễn viên chia sẻ vào thời điểm đó, đối với cô, ăn, uống, ngủ và thở chỉ để duy trì sự sống, buộc phải làm để tồn tại. Nàng Vương Ngữ Yên kể không ít lần nghĩ đến cái chết. Cô thường nhìn xuống dưới từ ban công tầng 27 nhà mình, cắt trái cây cũng nhìn chằm chằm con dao và lẩm bẩm một mình, còn nửa đêm lái xe đến nghĩa trang, lang thang vô định.

Cô ví trầm cảm như người tình đáng sợ: “Chúng tôi quấn lấy nhau như đôi tình nhân, trải qua cãi vã, chiến tranh lạnh rồi hòa hợp, chung sống”.

Ngoài chuyện tình cảm, bệnh trầm cảm của Lý Nhược Đồng cũng bị kích phát bởi việc cha mắc bệnh hiểm nghèo. Tình trạng càng tồi tệ hơn khi ông qua đời sau một năm. “Khi cha mất năm đó, có một thời gian tôi chìm sâu trong cảm giác áy náy, tự đổ hết trách nhiệm lên mình. Nhưng rồi tôi nghĩ đó không phải điều cha tôi muốn thấy”, cô chia sẻ.

Đến đây, Lý Nhược Đồng nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô khích lệ mọi người đừng bỏ cuộc vì bản thân cô cũng phải đi từng bước một.

Lý do Lý Nhược Đồng chia sẻ câu chuyện của mình vì cô nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ gặp vấn đề về cảm xúc. Cô hy vọng kinh nghiệm cá nhân có thể truyền động lực vượt qua tổn thương tâm lý cho người khác.

Trước lời than phiền không có bạn tâm sự, Lý Nhược Đồng cho biết bản thân không có nhiều bạn, nhưng cô cho rằng một người không cần phải có nhiều bạn. Cô khuyên đừng tìm lại những người không kiên nhẫn lắng nghe nỗi lòng của mình và nếu có ý nghĩ cực đoan, phải gọi số cấp cứu ngay.

“Khi tôi vô cùng xuống tinh thần, tôi tự nhắc nhở bản thân ngay và lập tức nghĩ đến mẹ. Nếu tôi làm điều gì sai, mẹ tôi - người yêu tôi nhất - chắc chắn không chịu nổi. Tôi tự nhắc mình phải lập tức thoát ra khỏi cái hố, vực sâu đó”, Lý Nhược Đồng nói.

Về quá trình chữa bệnh, Lý Nhược Đồng cho biết thử nhiều loại thuốc và nghe theo chỉ định của bác sĩ. Tình trạng bệnh cũng được cải thiện nhờ tập thể dục, nấu nướng và thưởng đồ ăn ngon.