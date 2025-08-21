Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Sao quốc tế 21/08/2025 12:21

Lý Nhược Đồng nói từng khao khát kết hôn, làm mẹ nhưng hiện không nghĩ đến hẹn hò.

Trong video trên trang cá nhân hôm 19/8, diễn viên 59 tuổi cho biết có lúc, cô tự hỏi nếu lập gia đình, sinh em bé, cuộc sống của cô sẽ như thế nào, có tốt đẹp hơn không. Sau khi suy nghĩ, Nhược Đồng cho rằng tình trạng hiện tại là sự sắp xếp tốt nhất mà ông trời, cuộc đời dành cho cô, diễn viên trân trọng điều đó.

Hiện, Nhược Đồng không hẹn hò ai, cô cũng không muốn tìm bạn trai hay bắt đầu mối quan hệ mới. Khi một cộng sự hỏi "có chấp nhận nếu người kém tuổi tỏ tình?", diễn viên đáp trước đây hẹn hò chàng trai nhỏ tuổi hơn, nhưng không đi đến đâu.

Người đẹp thừa nhận từng "yêu điên dại, mù quáng" đến bỏ cả sự nghiệp. Còn giờ cô thay đổi, thích tận hưởng niềm vui mà công việc mang lại.

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương' - Ảnh 1

Năm ngoái, Lý Nhược Đồng gây chú ý khi góp mặt trong phim Hoa hồng buổi chiều. Bộ phim gồm 16 tập, thời lượng là 4 phút/tập, được quay tại Thanh Đảo chỉ trong 15 ngày. Phim kể câu chuyện một phụ nữ trung niên tái hòa nhập nơi công sở.

Ngay khi ra mắt, phim bất ngờ đạt số lượng người xem vượt nhiều phim truyền hình dài tập cùng thời điểm, và được xếp vào Chương trình Nghe nhìn Internet cũng như Dự án Nghệ thuật Trọng điểm Nghe nhìn Bắc Kinh 2024. Gần đây, tác phẩm được phát sóng lại và tiếp tục gây chú ý với lượng khán giả theo dõi cao.

Ngoài đóng vai chính trong những dự án riêng, nữ diễn viên sinh năm 1966 còn tham gia vai phụ một số phim truyền hình. Mới đây nhất là vai chị dâu của Trương Lăng Hách trong phim Anh đào hổ phách. Nhân vật của cô tên Trác Á Lâm, có hoàn cảnh khá vất vả. Dù vai không có quá nhiều đất diễn nhưng Lý Nhược Đồng vẫn thể hiện được hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, thương yêu gia đình.

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương' - Ảnh 2

Khác với nhiều nghệ sĩ chọn ăn kiêng khắt khe, Lý Nhược Đồng lại theo đuổi một chế độ ăn linh hoạt và cân bằng. Cô quan niệm: Ăn để sống khỏe, không phải ăn để ép cân. Chính điều này giúp cơ thể luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, thay vì mệt mỏi do kiêng khem quá mức.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khẳng định, chế độ ăn cân bằng giúp duy trì hệ miễn dịch, hạn chế lão hóa sớm và giữ được vóc dáng bền vững. Theo Harvard School of Public Health, một chế độ ăn chống lão hóa thường bao gồm rau xanh, trái cây, protein lành mạnh và hạn chế đường cùng tinh bột tinh chế. Đó cũng chính là kiểu ăn Lý Nhược Đồng gắn bó hàng chục năm nay.

Lý Nhược Đồng đã bước sang tuổi 59 nhưng ngoại hình được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Mới đây Lý Nhược Đồng đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" vì vẻ ngoài mãi không già.

