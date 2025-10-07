Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Vào ngày 23/9, khi đang trên đường trở lại trường học, cô bé đã bị điện giật tử vong trong cơn mưa lớn ở Bonfinopolis, bang Goiania, Brazil. Gia đình cho biết cô thường thức dậy vào khoảng 4h30 sáng để đi làm rồi bắt xe buýt trở về trường.
Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

