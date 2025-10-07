Lê Tư đón sinh nhật tuổi 54: Bày tỏ hạnh phúc được gia đình, người thân yêu thương

Cựu diễn viên đăng ảnh chụp cùng bố mẹ, em trai và viết: "Cảm ơn mọi người vì tất cả những lời chúc sinh nhật thật đẹp".

Lê Tư bày tỏ hạnh phúc đón tuổi mới, cô chia sẻ: "Món quà quý giá nhất trong dịp sinh nhật này chính là chiếc bánh do các con gái tự tay làm, tấm thiệp sinh nhật do các con vẽ, cùng với bó hoa tươi mà chồng chưa bao giờ quên tặng. Tất cả những yêu thương ấm áp ấy khiến tim tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Ngày đặc biệt này không chỉ là để mừng sinh nhật của riêng tôi, mà còn là dịp để trân trọng và kỷ niệm tình thân sâu đậm giữa người thân. Tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ lớn lên trong tình yêu và luôn được hạnh phúc bên nhau".

Lê Tư bày tỏ hạnh phúc đón tuổi mới và cho biết: 'Món quà quý giá nhất trong dịp sinh nhật này chính là chiếc bánh do các con gái tự tay làm, tấm thiệp sinh nhật do các con vẽ, cùng với bó hoa tươi mà chồng chưa bao giờ quên tặng. Tất cả những yêu thương ấm áp ấy khiến tim tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.

Ngày đặc biệt này không chỉ là để mừng sinh nhật của riêng tôi, mà còn là dịp để trân trọng và kỷ niệm tình thân sâu đậm giữa người thân. Tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ lớn lên trong tình yêu và luôn được hạnh phúc bên nhau'.

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình 'nhà nòi', có ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong, các cô, các bác đều là diễn viên. Cô từng là một trong các hoa đán đình đám nhất của TVB, được yêu thích qua các phim 'Thâm cung nội chiến', 'Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký', 'Thiên luân', 'Bàn tay nhân ái'...

Năm 2007, Lê Tư giải nghệ, thay em trai quản lý việc kinh doanh thẩm mỹ viện. Cô kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường năm 2009, có cặp sinh đôi năm 2010 và sinh con gái út hai năm sau đó.