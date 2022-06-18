Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong Lý Gia Hân và Lê Từ dù đã ngoài 50 tuổi những vẫn mang nhan sắc vô cùng diễm lệ.

Vừa qua, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 52 của mình bên cạnh những người thân thiết. Trong bữa tiệc, ngoài những người bạn lâu năm, cô còn đặc biệt mời nữ diễn viên TVB Lê Tư.

Lý Gia Hân và Lê Tư cùng 'đọ sắc' tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 52 của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' - Ảnh: Internet

Dự sinh nhật bạn thân, Lê Tư cũng đăng tải bài viết chúc mừng tuổi 52 của Lý Gia Hân lên trang cá nhân. Hai người là cặp bạn thân nổi tiếng của giới giải trí Hong Kong, mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều được xuýt xoa bởi sắc đẹp "mỗi người một vẻ".

Được biết, trong khi Lý Gia Hân được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" thì Lê Tư lại được ưu ái gọi là "Đệ nhất mỹ nhân TVB". Ngoài 50, nhan sắc của cả hai người đẹp đều không mấy thay đổi so với thời thanh xuân. Nhiều khán giả bình luận dưới bài viết của Lê Tư, cho rằng không ai thua kém ai về mặt nhan sắc.

Lý Gia Hân và Lê Tư là cặp bạn thân nổi tiếng trong showbiz Hong Kong - Ảnh: Internet

Vào đầu năm 2022, Lý Gia Hân đã phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó, huyết áp của cô giảm mạnh, các chức năng của tim, phổi, gan, thận gần như ngừng hoạt động. Cô đã phải trải qua 48 tiếng trong phòng chăm sóc đặc biệt mới có thể "trở về từ cửa tử".

Sau khi ra viện, Lý Gia Hân tích cực ăn uống lành mạnh hơn, luyện tập thể thao và giữ cho tinh thần không bị căng thẳng để tránh việc bệnh cũ tái phát.

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân vừa qua đã đón tuổi mới cùng với ông xã Hứa Tấn Hanh và những người bạn thân thiết của mình.

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