Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân vừa qua đã đón tuổi mới cùng với ông xã Hứa Tấn Hanh và những người bạn thân thiết của mình.

Vừa mới đây, Lý Gia Hân đã tổ chức sinh nhật mừng tuổi 52 của mình trước một tuần với gia đình và bạn bè thân thiết. Hoa hậu Hong Kong vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung bất chấp tuổi thật của mình.

Lý Gia Hân trẻ trung và xinh đẹp đón tuổi 52 - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh được cô đăng tải lên trang cá nhân của mình vào tối ngày 12/6, trang phục mà nữ minh tinh mặc lên người vô cùng đắt giá. Theo đó, dây lưng mà Lý Gia Hân đeo có giá hàng chục nghìn USD, chú chó cô bế cũng có giá 500.000 NDT (khoảng 74.000 USD) và được netizen bình luận rằng "đắt ngang một ngôi nhà ở thành phố hạng ba của Trung Quốc".

Lý Gia Hân và ông xã của mình - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó vài ngày, doanh nhân Hứa Tấn Hanh - chồng của Lý Gia Hân cũng đã tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật sớm cho cô vô cùng vui vẻ. Sự gắn bó và tình cảm của cặp đôi đã gián tiếp phủ nhận tin đồn cuộc hôn nhân của hai người gặp trục trặc.

Ở tuổi 52, Lý Gia Hân có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc, cô được ông xã đại gia cưng chiều và chăm sóc như ngày mới yêu. Con của hai người theo học tại một trường quốc tế, thi thoảng cả gia đình vẫn đi du lịch cùng nhau bằng du thuyền cá nhân.

Nhan sắc thời trẻ của 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, Lý Gia Hân bất ngờ nhập viện vì suy nhược cơ thể. Sau khi được xuất viện, Hoa hậu Hong Kong đã tích cực bồi bổ sức khỏe, tập luyện và nghỉ ngơi nên nhan sắc nhanh chóng cũng được hồi phục.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử Vừa vượt qua cửa tử, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân gây xôn xao cộng đồng mạng khi cho biết các chức năng tim, gan, phổi, thận gần như ngừng hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuoi-52-tre-trung-va-xinh-dep-cua-hoa-hau-hong-kong-ly-gia-han-475951.html