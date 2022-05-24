Bị bắt gặp hát trong hộp đêm để kiếm sống, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vướng nghi vấn 'cặp kè' đàn ông có vợ

Sao quốc tế 24/05/2022 15:44

Dù lấy chồng giàu nhưng vẫn phải "tha hương cầu thực" ở tận Đại Lục để nuôi 2 con nhỏ, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ khiến công chúng đặt ra nhiều nghi vấn về thân phận của chồng cô.

Mạng xã hội Trung Hoa gần đây lan truyền một đoạn video với nội dung cho thấy Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ đang say sưa biểu diễn trong một hộp đêm. Trong clip, cô mặc váy ngắn, xung quanh cô còn có một nhóm vũ công nam bán nude tham gia trình diễn. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng thương cảm cho nàng hậu này vì mưu sinh mà phải làm việc trong một địa điểm quá phức tạp.

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Dương Tư Kỳ biểu diễn tại một hộp đêm nhỏ để mưu sinh

Tờ Sinchew đưa tin, sau khi rời khỏi đại gia đình TVB, Dương Tư Kỳ đã sang Đại Lục để kiếm tiền, cô làm việc tại Quảng Châu sau khi dịch bệnh kết thúc, chủ yếu là biểu diễn tại các hộp đêm có quy mô nhỏ. Điều này khiến cho công chúng đặt ra nghi vấn: Vì sao một Hoa hậu lấy chồng đại gia và đã có hai con nhỏ lại phải sống chật vật đến như vậy?

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Nhiều người đặt ra nghi vấn về việc Dương Từ Kỳ lấy đại gia

Vốn sống kín tiếng nên dù có tin đồn đã kết hôn và sinh con trai vào năm 2020 thì Dương Tư Kỳ vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Vì vậy mà danh tính của chồng cô cũng là một ẩn số đối với mọi người.

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Danh tính cha ruột của con trai luôn được Dương Tư Kỳ giấu kín

Theo thông tin từ Eastweek, chồng của Dương Tư Kỳ chưa bao giờ lộ diện. Ở những giai đoạn quan trọng của nữ minh tinh như lúc cô mang thai và sinh con vào năm 2020 hay bị tai nạn vào năm 2020, Hoa hậu Hong Kong luôn chỉ có một mình, cũng không có một người đàn ông nào đến thăm nom cô. Cũng vì lý do này mà tin đồn cô cặp kè một người đàn ông đã có gia đình càng thêm phần xác thực.

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Dương Tư Kỳ từng có mối tình dài 9 năm với nam tài tử Lý Vĩnh Hào

Trước đây, Dương Tư Kỳ từng có mối tình dài 9 năm với nam tài tử Lý Vĩnh Hào, cả hai thậm chí đã từng tính đến chuyện đám cưới nhưng cuối cùng lại chia tay vào năm 2011. Sau đó, Hoa hậu Hong Kong yêu doanh nhân Ngô Soái, một năm sau đó cô sang Mỹ sinh con nhưng lúc này vị doanh nhân kia không còn ở bên cô nữa. Từng có tin đồn Ngô Soái sau đó có bày tỏ ý định muốn nhận lại con nhưng Dương Tư Kỳ không đồng ý.

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