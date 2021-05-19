Dương Tư Kỳ: Từ hoa hậu Hong Kong xuống ‘hoa hậu bán bia’, sự nghiệp vụt tắt vì bê bối tình trường, bị tố ‘lươn lẹo’ về người chồng bí ẩn

Sao quốc tế 19/05/2021 13:03

Tiết lộ với truyền thông rằng chồng không hoạt động showbiz nên muốn giữ kín thông tin về chồng, nhưng Dương Tư Kỳ lại bị tố "lươn lẹo", nói dối và "kiếm con" từ đại gia.

Dương Tư Kỳ sau khi chiến thắng cuộc thi hoa hậu Hong Kong 2001 đã chính thức bước vào hàng ngũ nghệ sĩ giải trí. Với vẻ ngoài ngọt ngào và kỹ năng diễn xuất tốt, cô nhanh chóng giành được nhiều lời khen ngợi, sự nghiệp tỏa sáng. Thời gian đầu quân cho TVB, Dương Tư Kỳ được yêu thích qua nhiều bộ phim như Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính, Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Hành động đột phá...

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Từng được xếp vào hàng ngũ Hoa đán của TVB, Dương Tư Kỳ là cái tên không còn xa lại với khán giả châu Á - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình truyền hình mà Dương Tư Kỳ tham gia, khi được nhận xét năm nay cô sẽ phát tài, thịnh vượng và có số đào hoa thì nàng hậu tiết lộ rằng quanh cô rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, đa phần họ đều là các thanh niên trẻ, kém cô gần chục tuổi, trong khi cô không hào hứng với "tình chị em". Câu nói của Dương Tư Kỳ khiến nhiều người thấy khó hiểu và cô cũng vướng phải nghi vấn “lươn lẹo” về chuyện đời tư. Bởi cô đã là gái có chồng, lại vừa sinh con trai thứ hai vào năm ngoái.

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Nữ nghệ sĩ bị bóc 'lươn lẹo' khi đã có chồng con nhưng lại khoe có nhiều trai trẻ theo đuổi - Ảnh: Internet

Được biết, chồng Dương Tư Kỳ chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Theo lời của cựu hoa hậu thì ông xã cô là người ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, với cách “giữ chồng” quá kín như vậy lại càng khiến mọi người nghi ngờ về thân thế người đàn ông bí ẩn này.

Bởi từ lúc Dương Tư Kỳ mang thai đến khi sinh con, đều không có bóng dáng người đàn ông nào đi bên cạnh, thậm chí khi hai mẹ con cô gặp tai nạn phải nằm viện cũng không thấy cha đứa trẻ xuất hiện. Trong các cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về người đàn ông hiện tại, Dương Tư Kỳ đều tìm cách né tránh.

Với sự mập mờ cùng sự mâu thuẫn trong lời nói của Dương Tư Kỳ mà nhiều người cho rằng nữ nghệ sĩ chỉ đang “lươn lẹo”, người chồng chỉ là nhân vật tưởng tượng cô “vẽ” ra cho công chúng thấy và đứa con cũng chỉ là “kiếm” được từ đại gia nên cô không có được danh phận rõ ràng. Trước mọi nghi vấn, hoa hậu chỉ trả lời đơn giản: "Tôi đã kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào năm ngoái".

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Thân thế của hai con đều được người mẹ nổi tiếng giấu kín - Ảnh: Internet

Trước tin đồn các con mình họ Dương (họ mẹ), cô phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ nói con trai tôi họ Dương. Tôi không tiết lộ về chồng mình vì muốn tôn trọng anh ấy. Tin đồn mọi người nói thật buồn cười, nếu không có chồng thì tôi bịa chuyện ra để làm gì?". Cô cũng cho biết cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc.

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Chồng Dương Tư Kỳ hầu như chỉ xuất hiện trong lời nói của cô - Ảnh: Internet

Thời còn đỉnh cao sự nghiệp, Dương Tư Kỳ cũng có lịch sử tình trường tốn không ít giấy mực truyền thông. Cô từng yêu tài tử Lý Vĩnh Hào, hai người thậm chí còn tính đến việc làm đám cưới. Tuy nhiên sau 9 năm đồng hành thì Dương Tư Kỳ lại bất ngờ rời bỏ Lý Vĩnh Hào. Sau đó, cô hẹn hò với doanh nhân Ngô Soái. Một năm sau, cô và Ngô Soái cũng đường ai nấy đi. Lúc đó, cô cũng có bầu và âm thầm sang Mỹ sinh con. Giữa muôn vàn thị phi về chuyện "không chồng mà chửa", nữ nghệ sĩ chỉ giữ im lặng. Sau khi Tư Kỳ bỏ Ngô Soái, từng có tin đồn doanh nhân này sang nhận con, nhưng cô không cho.

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Lịch sử tình trường tốn không ít giấy mực truyền thông nhưng cuối cùng đời tư của nữ nghệ sĩ vẫn là một sự mập mờ khiến khán giả tò mò - Ảnh: Internet

Sau khi cùng con gái về nước, cuộc sống của Dương Tư Kỳ rất khó khăn. Cô từng phải đi bán bia, đi hát ở các quán bar để kiếm tiền nuôi con. Vì vậy mà nhiều người gọi Dương Tư Kỳ là "Hoa hậu bán bia".

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Hình ảnh 'hoa hậu bán bia' của Dương Tử Kỳ khiến rất nhiều người bất ngờ và thất vọng - Ảnh: Internet

Không còn là “gà cưng” của TVB lại vướng nhiều scandal tình ái, Dương Tư Kỳ sự nghiệp sa sút. Tuy nhiên, cô chưa từng một lời than thở về cuộc sống vất vả hay việc nuôi con một mình.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hong Kong Hoa hậu bán bia hoa hậu Dương Tư Kỳ

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