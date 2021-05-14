Điểm danh 5 mỹ nhân già đi nhanh nhất sau khi sinh con của làng giải trí Hoa ngữ

Đối với những nữ nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí việc kết hôn, sinh con chính là một thử thách. Ai cũng biết sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người phụ nữ, dù là những ngôi sao nổi tiếng được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn khiến fan hâm mộ xót xa vì già đi nhanh chóng.

Ngô Thiến vốn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong sáng. Vì vậy cô từng là nữ thần thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ yêu mến phim Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi sinh con cho Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến xuống sắc trầm trọng. Nhiều fan hâm mộ xót xa cho nhan sắc hiện tại của Ngô Thiến.

Khuôn mặt Triệu Lệ Dĩnh gầy đi khá nhiều sau khi cô sinh con

Trước khi kết hôn và sinh con với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khuôn mặt tròn, vô cùng trẻ trung và đáng yêu. Vậy nhưng sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh xuống cân trầm trọng, hiện tại cô không giữ được khuôn mặt “bánh bao” ngày nào nữa rồi.

Cao Viên Viên

Từng được ví von là nữ thần nhan sắc nhưng Cao Viên Viên cũng già đi nhanh chóng sau khi sinh con đầu lòng

Cao Viên Viên vẫn được ví von là nữ thần nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng sau khi sinh con, bà xã Triệu Hựu Đình lại già đi nhanh chóng, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn trên mặt. Xem ra việc sinh con ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và nhan sắc của Cao Viên Viên.

Trần Ý Hàm

Trần Ý Hàm cũng là một trong những mỹ nhân già đi nhanh nhất sau khi sinh con của làng giải trí Hoa ngữ

Trần Ý Hàm từng được đánh giá là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trẻ trung nhất Đài Loan. Vậy nhưng sau khi sinh con, Trần Ý Hàm lại già đi nhanh chóng.

Chương Tử Di

Dù là tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ nhưng Chương Tử Di cũng không tránh khỏi sự già nua sau khi sinh con

Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, Chương Tử Di còn khá nổi tiếng trong giới điện ảnh thế giới. Trong một thời gian dài, Chương Tử Di là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai. Vậy nhưng sau khi sinh hai con, Chương Tử Di cũng xuống sắc nhanh chóng.