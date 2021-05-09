Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, sát thủ tình trường trong vỏ bọc một đứa con ngoan, luôn nghe lời mẹ dù đã ngoài 40 tuổi

Sao quốc tế 09/05/2021 07:31

Mẹ Phùng Thiệu Phong vẫn luôn tự hào về con trai mình vậy nhưng trong giới showbiz Hoa ngữ, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lại là một sát thủ tình trường.

Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh hai tuần, Phùng Thiệu Phong được cho là đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình đi xem mắt. Bố mẹ Phùng Thiệu Phong đưa ra yêu cầu khắt khe cho cô con dâu mới của mình là không được hoạt động trong giới giải trí. Vậy nhưng ít ai biết rằng những người tình của Phùng Thiệu Phong trước đây đều là những mỹ nhân hoạt động trong showbiz.

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 Mẹ Phùng Thiệu Phong từng khen con trai rất ngoan trên sóng truyền hình

Cách đây nhiều năm, Phùng Thiệu Phong và mẹ có tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Khi đó, mẹ Phùng Thiệu Phong nhận xét con trai mình có 3 ưu điểm, đầu tiên đó là rất đẹp trai, thứ hai là tài năng xuất chúng và thứ ba là rất ngoan.

Ngay từ nhỏ Phùng Thiệu Phong đã khá điển trai, nhìn những tấm hình hồi còn nhỏ của anh, mọi người đều nghĩ rằng anh là con gái vì thường được mẹ cho mặc váy và nuôi dạy như con gái. Từ nhỏ Phùng Thiệu Phong đã có sở trường về nghệ thuật, anh tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng vì vậy mẹ Phùng Thiệu Phong nói rằng con trai mình sở hữu tài năng xuất chúng. Vậy nhưng nhiều người không đồng tình với đánh giá thứ 3 của mẹ Phùng Thiệu Phong.

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 Khi còn nhỏ Phùng Thiệu Phong được mẹ cho ăn mặc khá giống con gái

Có lẽ ở trong gia đình chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh là một đứa con rất nghe lời bố mẹ nhưng từ khi Phùng Thiệu Phong gia nhập làng giải trí, anh được mệnh danh là sát thủ tình trường. Mỗi khi cùng bạn diễn nữ nào hợp tác, nam tài tử họ Phùng đều vướng tin đồn hẹn hò.

Khi còn đi học, Phùng Thiệu Phong đã từng có 3 năm hẹn hò mới Từ Lân Văn, hai người cũng nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim, đây được xem là tình đầu của nam tài tử họ Phùng. Do khi đó Phùng Thiệu Phong và Từ Lân Văn đều chưa nổi tiếng nên cuộc tình này cũng không được chú ý.

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 Từ Lân Văn được xem là tình đầu của Phùng Thiệu Phong

Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc. Dù rằng cặp đôi không lên tiếng thừa nhận nhưng suốt một thời gian dài cả hai đều để lộ nhiều bằng chứng đang yêu nhau.

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 Suốt một thời gian dài Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò

Phùng Thiệu Phong cũng từng có tình ý với bạn diễn An Dĩ Hiên sau khi cùng hợp tác trong một vài dự án. Nam diễn viên họ Phùng yêu say đắm An Dĩ Hiên nhưng cô diễn viên xinh đẹp này đã thẳng thừng từ chối sự theo đuổi của Phùng Thiệu Phong.

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 Phùng Thiệu Phong từng theo đuổi An Dĩ Hiên nhưng bị từ chối

Năm 2012, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni hẹn hò. Nghê Ni từng là “nàng thơ” của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni được xem là khá xứng đôi vậy nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay sau 3 năm hẹn hò.

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 Hẹn hò với Nghi Nê 3 năm nhưng cuối cùng Phùng Thiệu Phong và bạn gái vẫn chia tay trong tiếc nuối

Sau khi chia tay Nghê Ni, Trác Vỹ từng tung bằng chứng cho thấy Phùng Thiệu Phong nhanh chóng qua lại với người mấu Tôn Tâm Á, hai người còn bị phát hiện cùng vào khách sạn cùng nhau. Mặc dù vậy sau đó Tôn Tâm Á đã phủ nhận tin đồn này và nói nói rằng bản thân chỉ là bạn tốt của Phùng Thiệu Phong mà thôi.

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 Phùng Thiệu Phong từng vào khách sạn cùng Tôn Tâm Á

Kết thúc cuộc tình với “Mưu nữ lang” Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong lại hẹn hò với “Tinh nữ lang” Lâm Duẫn. Thời điểm đó Phùng Thiệu Phong đã 38 tuổi trong khi Lâm Duẫn mới chỉ 20 tuổi, mối tình chớp nhoáng này cũng không đi đến đâu.

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 Phùng Thiệu Phong và Lâm Duẫn cũng vướng tin đồn hẹn hò

Sau đó không lâu, Phùng Thiệu Phong lại vướng tin đồn hẹn hò với Quách Bích Đình sau khi hợp tác trong một bộ phim. Nam tài tử họ Phùng còn đón Quách Bích Đình về ăn cơm về với bố mẹ, hai người bị phát hiện ở bên nhau 3 ngày 3 đêm. Sau đó Phùng Thiệu Phong phản hồi rằng hai người chỉ dùng bữa cùng nhau mà thôi.

Ngay cả mối tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng được bắt nguồn từ những lần hợp tác chung trong một vài dự án. Vậy nhưng đáng tiếc rằng cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng kết thúc nhanh như cách nó đến.

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 Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng được bắt đầu sau khi hợp tác trong một vài dự án

Ngoài tin đồn ngoại tình với một hot girl ở Thành Đô, từ trước đến nay những cô gái mà Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn hẹn hò đều hoạt động trong giới giải trí. Phần lớn sau mỗi một dự án, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đều được cho là phim giả tình thật với bạn diễn trong phim. Anh chính là sát thủ tình trường có tiếng của giới giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Nghê Ni triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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