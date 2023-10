Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, sát thủ tình trường trong vỏ bọc một đứa con ngoan, luôn nghe lời mẹ dù đã ngoài 40 tuổi

Khi còn đi học, Phùng Thiệu Phong đã từng có 3 năm hẹn hò mới Từ Lân Văn, hai người cũng nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong một bộ phim, đây được xem là tình đầu của nam tài tử họ Phùng. Do khi đó Phùng Thiệu Phong và Từ Lân Văn đều chưa nổi tiếng nên cuộc tình này cũng không được chú ý.

Từ Lân Văn được xem là tình đầu của Phùng Thiệu Phong

Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch từng vướng tin đồn hẹn hò sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc. Dù rằng cặp đôi không lên tiếng thừa nhận nhưng suốt một thời gian dài cả hai đều để lộ nhiều bằng chứng đang yêu nhau.

Suốt một thời gian dài Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò

Phùng Thiệu Phong cũng từng có tình ý với bạn diễn An Dĩ Hiên sau khi cùng hợp tác trong một vài dự án. Nam diễn viên họ Phùng yêu say đắm An Dĩ Hiên nhưng cô diễn viên xinh đẹp này đã thẳng thừng từ chối sự theo đuổi của Phùng Thiệu Phong.

Phùng Thiệu Phong từng theo đuổi An Dĩ Hiên nhưng bị từ chối

Năm 2012, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni hẹn hò. Nghê Ni từng là “nàng thơ” của đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni được xem là khá xứng đôi vậy nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay sau 3 năm hẹn hò.

Hẹn hò với Nghi Nê 3 năm nhưng cuối cùng Phùng Thiệu Phong và bạn gái vẫn chia tay trong tiếc nuối

Sau khi chia tay Nghê Ni, Trác Vỹ từng tung bằng chứng cho thấy Phùng Thiệu Phong nhanh chóng qua lại với người mấu Tôn Tâm Á, hai người còn bị phát hiện cùng vào khách sạn cùng nhau. Mặc dù vậy sau đó Tôn Tâm Á đã phủ nhận tin đồn này và nói nói rằng bản thân chỉ là bạn tốt của Phùng Thiệu Phong mà thôi.

Phùng Thiệu Phong từng vào khách sạn cùng Tôn Tâm Á

Kết thúc cuộc tình với “Mưu nữ lang” Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong lại hẹn hò với “Tinh nữ lang” Lâm Duẫn. Thời điểm đó Phùng Thiệu Phong đã 38 tuổi trong khi Lâm Duẫn mới chỉ 20 tuổi, mối tình chớp nhoáng này cũng không đi đến đâu.

Phùng Thiệu Phong và Lâm Duẫn cũng vướng tin đồn hẹn hò

Sau đó không lâu, Phùng Thiệu Phong lại vướng tin đồn hẹn hò với Quách Bích Đình sau khi hợp tác trong một bộ phim. Nam tài tử họ Phùng còn đón Quách Bích Đình về ăn cơm về với bố mẹ, hai người bị phát hiện ở bên nhau 3 ngày 3 đêm. Sau đó Phùng Thiệu Phong phản hồi rằng hai người chỉ dùng bữa cùng nhau mà thôi.

Ngay cả mối tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng được bắt nguồn từ những lần hợp tác chung trong một vài dự án. Vậy nhưng đáng tiếc rằng cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng kết thúc nhanh như cách nó đến.

Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng được bắt đầu sau khi hợp tác trong một vài dự án

Ngoài tin đồn ngoại tình với một hot girl ở Thành Đô, từ trước đến nay những cô gái mà Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn hẹn hò đều hoạt động trong giới giải trí. Phần lớn sau mỗi một dự án, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đều được cho là phim giả tình thật với bạn diễn trong phim. Anh chính là sát thủ tình trường có tiếng của giới giải trí Hoa ngữ.