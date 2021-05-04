Sau drama gây 'hít hà' khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong bất ngờ có hành động lạ ủng hộ vợ cũ, nghi vấn muốn nối lại tình xưa?

Sao quốc tế 04/05/2021 18:07

Động thái mới nhất của nam tài tử Phùng Thiệu Phong được cho là âm thầm ủng hộ vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh sau khi chính thức ly hôn.

Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tập trung tối đa cho công việc. Dù kỳ nghỉ lễ 1/5 vừa qua là kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Trung Quốc nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn không nghỉ ngơi mà liên tục ghi hình cho một chương trình truyền hình.

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 Sau khi chính thức ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tích cực hoạt động nghệ thuật trong khi Phùng Thiệu Phong lại khá kín tiếng

Trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, sau khi tuyên bố ly hôn và lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình, bạo hành vợ cũ, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong rất ít xuất hiện trước đám đông. Nhiều người nhận xét, có thể nam tài tử họ Phùng nhận nhiều đả kích sau khi ly hôn nên anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Vậy nhưng mới đây, Phùng Thiệu phong đã cập nhật Weibo, anh tuyên truyền cho một bộ phim Faith Makes Great chuẩn bị được phát sóng. Đây là bộ phim truyền hình gồm 40 câu chuyện, Triệu Lệ Dĩnh vào vai một trong số các nhân vật đó. Phùng Thiệu Phong cũng tham gia dự án này, khi đó hai người vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

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 Sau khi tuyên bố ly hôn ngày 23/4, hôm nay Phùng Thiệu Phong cập nhật Weibo ủng hộ bộ phim có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh
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 Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành một cô gái dân tộc trong một phần của dự án phim truyền hình Faith Makes Great
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 Triệu Lệ Dĩnh đang phải đối mặt với tin đồn bị mẹ Phùng Thiệu Phong ghét bỏ

Động thái này của Phùng Thiệu Phong nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Dù đã tuyên bố ly hôn nhưng anh vẫn luôn ủng hộ những tác phẩm của vợ cũ. Vậy nhưng từ đây cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi về tính chính xác trong những tin đồn liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Triệu Lệ Dĩnh và mẹ của Phùng Thiệu Phong gần đây. Có thể chính điều này làm nam tài tử họ Phùng vẫn còn vương vấn và và chưa thể quên được Triệu Lệ Dĩnh.

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Những ngày qua xuất hiện tin đồn mẹ Phùng Thiệu Phong ghét bỏ Triệu Lệ Dĩnh vì cô không chịu sinh con thứ hai khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

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