Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen

Ngày 23/4, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức ly hôn gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong tiếp tục hứng chịu búa rìu dư luận khi có tin đồn anh ngoại tình và bạo hành nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian chung sống. Phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận và nhờ sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại danh dự.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, ngay sau khi ly hôn, người đẹp họ Triệu không ngừng làm việc. Trong một sự kiện mới đây, khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm hâm mộ, “nàng Hoa Thiên Cốt” đã bật khóc. Khung cảnh này lấy đi không ít nước mắt của Dĩnh Hỏa Trùng.