Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen

Sao quốc tế 30/04/2021 09:45

Một tuần sau khi tuyên bố ly hôn, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong về lại tổ ấm phân chia tài sản được đăng tải.

Ngày 23/4, vợ chồng Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức ly hôn gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong tiếp tục hứng chịu búa rìu dư luận khi có tin đồn anh ngoại tình và bạo hành nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian chung sống. Phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận và nhờ sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại danh dự.

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 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ

Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, ngay sau khi ly hôn, người đẹp họ Triệu không ngừng làm việc. Trong một sự kiện mới đây, khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm hâm mộ, “nàng Hoa Thiên Cốt” đã bật khóc. Khung cảnh này lấy đi không ít nước mắt của Dĩnh Hỏa Trùng.

Một số hình ảnh được Sohu đăng tải vào ngày 30/4 cho thấy. Sau khi tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gặp nhau ở tổ ấm cũ. Triệu Lệ Dĩnh về lại Thượng Hải, cô cùng trợ lý đến nhà Phùng Thiệu Phong dọn dẹp đồ đạc. Chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện bên cạnh trợ lý của mình. Đây được xem là lần tái ngộ đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi hai người tuyên bố ly hôn.

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 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp gỡ sau khi tuyên bố ly hôn
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 Nữ diễn viên họ Triệu và trợ lý về lại nhà cũ dọn dẹp đồ đạc
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 Phùng Thiệu Phong cũng xuất hiện khi Triệu Lệ Dĩnh về lấy đồ
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 Vậy nhưng cả hai đã trở thành người xa lạ sau khi tuyên bố ly hôn

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 Sau khi lấy xong đồ đạc, Triệu Lệ Dĩnh vội vàng rời đi

Dù rằng trước đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên “phát cẩu lương” và dành những lời có cánh dành cho đối phương nhưng sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai giống như người xa lạ. Dù về lại tổ ấm xưa nhưng Phùng Thiệu Phong đi trước, Triệu Lệ Dĩnh đi sau cùng trợ lý của mình, cảm giác vô cùng xa lạ. Nhìn những hình ảnh này khiến không ít người xót xa và tiếc cho một cặp đôi từng rất đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Động thái đáng chú ý của Triệu Lệ Dĩnh trước khi tuyên bố ly hôn 3 ngày

Động thái đáng chú ý của Triệu Lệ Dĩnh trước khi tuyên bố ly hôn 3 ngày

Một chi tiết mới về Triệu Lệ Dĩnh được trang 163 đăng tải và đã nhận được sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh

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