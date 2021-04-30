Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen

Một tuần sau khi tuyên bố ly hôn, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong về lại tổ ấm phân chia tài sản được đăng tải.
- Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện
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Ngày 23/4, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức ly hôn gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong tiếp tục hứng chịu búa rìu dư luận khi có tin đồn anh ngoại tình và bạo hành nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian chung sống. Phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận và nhờ sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại danh dự.
Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, ngay sau khi ly hôn, người đẹp họ Triệu không ngừng làm việc. Trong một sự kiện mới đây, khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm hâm mộ, “nàng Hoa Thiên Cốt” đã bật khóc. Khung cảnh này lấy đi không ít nước mắt của Dĩnh Hỏa Trùng.
Một số hình ảnh được Sohu đăng tải vào ngày 30/4 cho thấy. Sau khi tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gặp nhau ở tổ ấm cũ. Triệu Lệ Dĩnh về lại Thượng Hải, cô cùng trợ lý đến nhà Phùng Thiệu Phong dọn dẹp đồ đạc. Chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện bên cạnh trợ lý của mình. Đây được xem là lần tái ngộ đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi hai người tuyên bố ly hôn.
Dù rằng trước đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên “phát cẩu lương” và dành những lời có cánh dành cho đối phương nhưng sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai giống như người xa lạ. Dù về lại tổ ấm xưa nhưng Phùng Thiệu Phong đi trước, Triệu Lệ Dĩnh đi sau cùng trợ lý của mình, cảm giác vô cùng xa lạ. Nhìn những hình ảnh này khiến không ít người xót xa và tiếc cho một cặp đôi từng rất đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.