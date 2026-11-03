Camera giám sát ghi lại cảnh tượng bất ngờ giữa chó nhà và báo săn trong đêm

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy con báo hoang đang rình mò trong sân một ngôi nhà ở thị trấn Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Khi con mèo lớn tiến đến gần ngôi nhà, nó đã đối mặt trực diện với một chú chó Labrador. Chú chó không chịu lùi bước thậm chí còn sủa dữ dội đến khi con vật quay đầu bỏ đi.
Video 3 giờ 8 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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