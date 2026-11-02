Ô tô phát nổ kinh hoàng trên cao tốc, nhấn chìm 2 cảnh sát trong biển lửa

Clip ghi lại khoảnh khắc ngọn lửa dữ dội nhấn chìm các sĩ quan khiến họ phải nhập viện vì bỏng sau vụ nổ. Những cột khói dày đặc bốc lên không trung sau vụ nổ, xảy ra ngay khi các sĩ quan tuần tra đường cao tốc đang xử lý một chiếc xe bị hỏng trên đường cao tốc liên tiểu bang 215 của California, Mỹ.
Video 2 giờ 51 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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