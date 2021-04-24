Sau một ngày cặp đôi nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh hứng phải rất nhiều “gạch đá” từ dư luận. Đỉnh điểm của những chỉ trích này hướng tới nữ diễn viên Hàn Diệp, người từng đóng vai a hoàn của Thịnh Minh Lan trong bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính.

Nữ diễn viên Hàn Diệp được cộng đồng mạng xứ Trung cho là 'tiểu tam' phá vỡ hạnh phúc gia đình Triệu Lệ Dĩnh

Có thông tin cho rằng Hàn Diệp đang mai thai với Phùng Thiệu Phong, sau đó cô còn chụp ảnh thân mật với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và gửi cho người đẹp họ Triệu. Trước đây, từng có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bắt tại trận Phùng Thiệu Phong ngoại tình nên đã bị chồng bạo hành đến mức phải nhập viện điều trị.