Triệu Lệ Dĩnh từng bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện sau khi 'bắt tại trận' chồng ngoại tình?

Sao quốc tế 24/04/2021 16:31

Sau khi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm 6 tháng với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong liên tục vướng phải các tin đồn ngoại tình và bạo hành vợ cũ phải nhập viện.

Sau một ngày cặp đôi nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh hứng phải rất nhiều “gạch đá” từ dư luận. Đỉnh điểm của những chỉ trích này hướng tới nữ diễn viên Hàn Diệp, người từng đóng vai a hoàn của Thịnh Minh Lan trong bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính.

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 Nữ diễn viên Hàn Diệp được cộng đồng mạng xứ Trung cho là 'tiểu tam' phá vỡ hạnh phúc gia đình Triệu Lệ Dĩnh

Có thông tin cho rằng Hàn Diệp đang mai thai với Phùng Thiệu Phong, sau đó cô còn chụp ảnh thân mật với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và gửi cho người đẹp họ Triệu. Trước đây, từng có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bắt tại trận Phùng Thiệu Phong ngoại tình nên đã bị chồng bạo hành đến mức phải nhập viện điều trị.

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 Trước đây từng có thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong đánh nhập viện vì phát hiện chồng ngoại tình

Đứng trước những phản ứng gay gắt từ dư luận, Hàn Diệp đã lên tiếng phủ nhận mình không phải tiểu tam phá vỡ hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, Phùng Thiệu Phong cũng có thái độ rất quyết đoán trước những tin đồn này. Sau một ngày tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, ngày 24/4, phòng làm việc của Phùng Thiệu Phong đã tiếp tục đăng tải một thông báo. Theo đó, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình và bạo hành vợ, đồng thời phía Phùng Thiệu Phong cũng chỉ đích danh những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn sai sự thật và sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để đòi lại danh dự.

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 Những động thái mới nhất của Phùng Thiệu Phong sau khi tuyên bố ly hôn Triệu Lệ Dĩnh
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 Phùng Thiệu Phong phủ nhận bạo hành Triệu Lệ Dĩnh và ngoại tình trong thời gian kết hôn

Hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết thúc quá chóng vánh, nguyên nhân đôi bên đưa ra không thuyết phục được dư luận. Thêm vào đó, các tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải những tin đồn không có lợi cho nam tài tử họ Phùng và làm méo mó hình ảnh của Phùng Thiệu Phong trong mắt công chúng.

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Những thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn hiện nay vẫn là chủ đề được quan tâm nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Minh Lan Truyện triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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