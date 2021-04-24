Sau khi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm 6 tháng với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong liên tục vướng phải các tin đồn ngoại tình và bạo hành vợ cũ phải nhập viện.
- Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn
- Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn
Sau một ngày cặp đôi nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh hứng phải rất nhiều “gạch đá” từ dư luận. Đỉnh điểm của những chỉ trích này hướng tới nữ diễn viên Hàn Diệp, người từng đóng vai a hoàn của Thịnh Minh Lan trong bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính.
Có thông tin cho rằng Hàn Diệp đang mai thai với Phùng Thiệu Phong, sau đó cô còn chụp ảnh thân mật với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và gửi cho người đẹp họ Triệu. Trước đây, từng có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bắt tại trận Phùng Thiệu Phong ngoại tình nên đã bị chồng bạo hành đến mức phải nhập viện điều trị.
Đứng trước những phản ứng gay gắt từ dư luận, Hàn Diệp đã lên tiếng phủ nhận mình không phải tiểu tam phá vỡ hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, Phùng Thiệu Phong cũng có thái độ rất quyết đoán trước những tin đồn này. Sau một ngày tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, ngày 24/4, phòng làm việc của Phùng Thiệu Phong đã tiếp tục đăng tải một thông báo. Theo đó, chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình và bạo hành vợ, đồng thời phía Phùng Thiệu Phong cũng chỉ đích danh những tài khoản mạng xã hội tung tin đồn sai sự thật và sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để đòi lại danh dự.
Hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết thúc quá chóng vánh, nguyên nhân đôi bên đưa ra không thuyết phục được dư luận. Thêm vào đó, các tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải những tin đồn không có lợi cho nam tài tử họ Phùng và làm méo mó hình ảnh của Phùng Thiệu Phong trong mắt công chúng.