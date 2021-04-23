Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn

Sao quốc tế 23/04/2021 10:44

Trong khi netizen vẫn khá sốc trước thông tin cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn thì nguyên nhân khiến cặp đôi ‘đường ai nấy đi’ cũng được rất nhiều người quan tâm.

Ngày 23/4, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đăng tải thông tin cặp đôi đã ly hôn trong hòa bình, kết thúc gần 3 năm chung sống. Mặc dù cặp đôi nổi tiếng đã có với nhau một cậu con trai và đã đăng ký kết hôn nhưng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn nợ nhau một hôn lễ hoành tráng.

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 Chưa kịp tổ chức hôn lễ, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng ly hôn

Thông báo của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đến quá đột ngột nên người hâm mộ cặp đôi vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin này. Vậy nhưng trên thực tế, tin đồn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn đã từng xuất hiện trên mạng xã hội. 

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 Theo QQ, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ khi Phùng Thiệu Phong vướng phải tin đồn ngoại tình với một cô gái ở Thành Đô

Khi đó có thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một hot girl mạng ở Thành Đô. Cô gái này còn chia sẻ với bạn mình rằng, khi Phùng Thiệu Phong đến Thành Đô đã hẹn gặp cô ta, hai người còn ở cùng nhau gọi đồ ăn giao tới. Cô hot girl mạng này còn nói rằng, vì Triệu Lệ Dĩnh mang thai nên Phùng Thiệu Phong mới chịu kết hôn với nữ diễn viên họ Triệu. Vậy nhưng sau đó Phùng Thiệu Phong đã khởi kiện và lấy lại danh dự đồng thời phủ nhận tin đồn ngoại tình.

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 Cô gái này còn mạnh miệng nói rằng Phùng Thiệu Phong đăng ký kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh vì cô đã mang thai

Theo QQ, sau khi sự việc này xảy ra thái độ của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi rất nhiều, cô không còn thể hiện tình cảm với Phùng Thiệu Phong như trước. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng không nhắc đến Phùng Thiệu Phong. Cô chia sẻ rằng mình là một người phụ nữ độc lập, cô khá thờ ơ với tình yêu. “Nàng Hoa Thiên Cốt” còn cho biết thêm, trong tình yêu cô không dựa dẫm vào người khác, tự quyết định, tự suy nghĩ về cuộc sống một cách độc lập. Dường như nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không còn kỳ vọng vào tình yêu.

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 Có vẻ như sau tổn thương này, Triệu Lệ Dĩnh đã không còn niềm tin vào tình yêu

Vài ngày trước đây, một phóng viên giải trí đã tiết lộ về cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Thực ra sau khi Phùng Thiệu Phong xảy ra bê bối ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh từng có ý định ly hôn, vậy nhưng khi đó tình hình dịch bệnh giúp cả hai cải thiện mối quan hệ khá nhiều. Phùng Thiệu Phong chân thành xin lỗi và đã được Triệu Lệ Dĩnh đồng ý, vậy nhưng dù rất cố gắng nhưng tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn không thể quay trở lại như ngày xưa.

Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên sau khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức xác nhận đã ly hôn.

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